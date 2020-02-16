【武漢肺炎】太古城患者居所明宮閣消毒洗街　住戶感不安減出街

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情在本港持續，今日（16日）再錄一宗確診個案，總數達至57宗。患者為一名54歲男病人， 居於太古城明宮閣高層單位。今日下午及傍晚，明宮閣保安不時在大堂清潔，晚上亦有有人到明宮閣外洗街。有居民表示，管理處並沒有向住客解釋狀況和提供預防措施，對同一棟有住客確診感到擔憂，未來會減少外出。 確診病人自2月7日起發燒，曾先後四次向太古城高志輝醫生求醫。高志輝接受有線新聞訪問時指，診所聽說確診個案後已經消毒，未來一個星期將不會開診。

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在傍晚，明宮閣有居民如常出入，幾乎全部都有佩戴一至兩個口罩，有的亦會用紙巾開門，避免直接接觸到門柄。大堂保安亦定期清潔大堂的把手、按掣等。而在晚上7時許，明宮閣外有至少三名全副防護裝備的人員洗街，進行清潔。

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父母住明宮閣感擔憂 女兒打算送食物給父母

彭女士的父母和朋友居住在明宮閣，她指朋友在得知消息後已暫時搬離，其父母亦曾考慮暫時搬到同住太古城的彭女士的家中，但又擔心「（萬一已染病），搬埋過嚟會傳染」。彭女士指自疫情擴散，住在高層的父母仍有不時外出在附近活動，而且防疫意識不太足夠，現時他們知道明宮閣有人確診，倍感擔憂。

彭女士說，父母家中的糧食和口罩存量暫時足夠，目前盡量少出門，「今次嚟探佢哋，同時勸佢哋最近唔好再出街。可能我買完餸會喺大堂遞畀佢哋，咁佢哋就唔使出去。」

住客：在太古城連食物都買唔到​

郭小姐和丈夫二人同住明宮閣低層單位，她指今早看到有清潔工人在消毒，但她指管理處「咩都無同我哋講過，邊層咩單位都無講，咁唯有自己乾淨啲」。她指差不多每天都盡量關窗，廁所板一定會蓋上，亦會倒大量水入U型渠。被問到會否考慮暫時搬離，郭女士說暫時沒有這個打算，「擔心係一定嘅，少外出都會嘅，如果唔係依家我有事要處理，我都唔會出街。」但她同時嘆息「在太古城連食物都買唔到」，未能儲大量存貨在家。

病人四度求醫診所已消毒 未來一周不營業

確診男子於2月7日期發燒同日及2月10日、13日及15日均有向太古城的高志輝醫生求醫，不過於2月10日及15日，因得知他發燒，私家醫生建議病人至東區醫院急症室求診。高志輝醫生接受有線新聞訪問時表示，一聽到消息已經將診所消毒，未來一個星期也不會營業。他又指，除了今日再次為診所消毒，診所每日開門後，也會兩小時消毒一次。

他指早前病人前來求診，探熱後發現發燒，便責其去急症室求醫。高表示，接診時自己著保護衫，戴口罩和保護帽，診所內其他人都有戴口罩，「（被感染）的機會好細。」

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