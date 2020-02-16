【武漢肺炎】太古城患者發病前回巴馬丹拿公司　發病後曾返教會

本港今日（16日）新增第57宗新型肺炎確診個案，54歲男患者住在太古城明宮閣，2月7日起發病。跨國建築與工程事務所巴馬丹拿集團（P&T Group）發言人稱，患者是工程師部門員工，最後上班日為2月6日，即發病前1日，正了解他有否與其他同事接觸。 而患者發病後，2月9日曾到過西灣河富欣閣1字樓的樓上教會、「基督門徒福音會西灣河分會」參與聚會，衞生署稱正了解有幾多人屬接觸者需追蹤。

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發燒前一日仍有上班

最新確診的54歲男患者住在太古城，2月7日起發燒，曾多次求診，至昨日（15日）入住東區醫院，化驗結果顯示對新型病毒呈陽性反應。

巴馬丹拿集團發言人回覆傳媒查詢時稱，患者是工程師部門員工，最後上班日為2月6日，正了解他有否與其他同事接觸，以及有無同事已出現病徵，至今未有第二宗確診個案。發言人稱，公司已聘請專業清潔公司於未來一周為辦公室進行徹底消毒清潔。

巴馬丹拿集團的社交網站專頁曾提到，因應肺炎疫情，公司有在家工作政策之餘，亦設會議室讓員工與客戶舉行視像會議。巴馬丹拿集團辦公室位於北角英皇道633號商廈，近港鐵鰂魚涌站。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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需再了解西灣河富欣閣教會 有無接觸者

患者發病後，於2月9日曾到過一間教會參與聚會，衞生署透露，該教會是「基督門徒福音會西灣河分會」，地址是筲箕灣西灣河街23號富欣閣1字樓4號室。 記者致電欲向聯絡人黃錫祺牧師查詢，有一名不願透露身份的女聲接聽電話，僅稱「唔好意思，黃牧師而家要處理其他事情，同唔到你講啲乜嘢」，隨即掛線。