【武漢肺炎】6宗確診個案涉西灣河站一帶　4人巧合居聖十字徑兩旁

本港截至昨日（16日）累計錄得57宗由新型病毒引起的「武漢肺炎」確診個案，最新確診的太古城明宮閣54歲男居民，發病時到過西灣河富欣閣的教會。翻查資料，發現連同這宗新個案，共有6名確診者在西灣河站一帶數百米範圍內留有蹤跡。 其中第16宗個案、住在何文田半山壹號的64歲女病人，曾於1月底到過距富欣閣400米的筲箕灣聖十字架堂。第23宗個案、63歲女病人居於附近的高望大樓，而過年曾一同打麻雀後確診的第38、39及40宗個案（一對夫婦及女方母親），所住的西灣河街長興大廈，其實在聖十字徑斜對角。 六人共通點暫在發病前後，都居於西灣河或因返教會而到西灣河，在11日內先後發病，暫未見有資料顯示他們曾一起出現。

六名患者在西灣河站一帶居住，或是早前曾到該處。（Google地圖圖片）

衞生署表示，最新確診新型肺炎的54歲男患者住在太古城明宮閣，他自2月7日起出現發燒，2月9日發病期間曾到過家庭式教堂「基督門徒福音會西灣河分會」，地址是西灣河街23號富欣閣1字樓4號室，該大廈是單棟住宅。

西灣河聖十字架堂200米範圍 有4確診患者居住

距離這間教會不足400米，位於聖十字徑1號的筲箕灣「聖十字架堂」，第16宗個案、住何文田（或土瓜灣）半山壹號的64歲女患者曾於1月26日發病期間參與彌撒，病人於相隔9日後、即2月4日確診染新型肺炎，聖十字架堂之後於2月7日徹底消毒教會。

聖十字架堂早前再發布特別通告，稱由於教會附近有4名確診患者（第23、38、39、40宗）居住，提醒教友要加倍防疫，教會亦由昨日（15日）起暫停彌撒及團體宗教活動至本月28日。

四患者居聖十字徑兩旁大廈

翻查衞生署資料，第23宗個案是63歲女患者，屬源頭未明的本地個案，她住在筲箕灣道142-146號高望大樓，於1月26日發病。她其後曾向中醫求診，2月5日向私家醫生求診，同日到東區尤德夫人那打素醫院求醫並入院接受治療。病人居於高望大樓，潛伏期內和病發後曾到附近大石街麗濤護老院探望丈夫，沒有外遊。病人的丈夫、與病人同住的兒子和孫女沒有出現病徵。

至於其餘3個確診者是家人，住在西灣河街110號長興大樓。其中第40宗、86歲女病人最先於1月28日出現咳嗽，屬源頭未明的本地個案；她與女兒（39宗）及女婿（38宗）同住，二人均於1月30日出現咳嗽。女兒有長期病患，在31日曾到西灣河普通科門診診所，其妹同日曾到家中，與他們三口子午膳。女婿2月7日向私家醫生求診，9日因氣促到東區醫院急症室求醫並入院接受治療，兩人則於10日也確診。

他們三人過年期間，曾與親友同檯打麻雀多日。

五名患者可能1月底於聖十字徑活動

高望大樓與長興大樓位於聖十字徑對角，與聖十字架堂相距約100米至200米距離，出入兩大廈或返教堂，多數會經聖十字徑，即個案23、38、39和40、以及個案16，在1月底可能都在該處活動。

位於富欣閣的「基督門徒福音會西灣河分會」，則與聖十字徑相距約300米。如由西灣河站步行前往，需經聖十字徑一帶。

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