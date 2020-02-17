【武漢肺炎】許樹昌指談疫情回落言之尚早　需繼續圍堵減大型活動

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，本港確診個案增至57宗，昨日（16日）確診男子四次向私家醫生求診和兩次到急症室才確診。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌建議為持續發燒者驗血，檢查淋巴細胞及白血球數目是否減少，判斷有否病毒性肺炎。

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許樹昌在電台節目表示，目前已有社區個案找不到病毒源頭，傳播途徑未明，建議若患者持續不退燒，或退燒後又發燒，可考慮使用電腦掃描檢測，但公立醫院或難短時間內安排。另外，也可安排病人到急症室抽血化驗白血球及淋巴細胞數目有否下降，判斷有否出現病毒性肺炎，過程只需數小時，私家醫生亦能安排；若找到線索可安排隔離，再抽取上呼吸道樣本化驗較穩妥。

許指，社區出現零星確診個案，未算是持續而廣泛情況，可維持圍堵政策，減少群體大型活動。對於本港防疫措施，他認為「暫時ok」，行政措施有助減少硬闖關誘因，市民衛生狀況好轉，令流感高峰期五星期便完結，反映措施有效。

至於疫情何時才回落，他認為言之尚早，若在最後一宗新增個案後的潛伏期雙倍時間（即28日）沒有新增個案，才能安心。至於對抗新型冠狀病毒疫苗，他稱內地已開始用動物試驗，但認為要防止動物感染病毒，再於人體試驗，起碼要等一年。