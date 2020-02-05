【武漢肺炎】UA戲院推新策隔行賣飛　許樹昌醫生︰一米距離可接受

近日「武漢肺炎」肆虐，香港多區出現確診和疑似個案，昨日（4日）更有首名確診病人離世令到人心惶惶，大多數人選擇取消飯局、聚會等等，減低在外逗留的時間，以免中招！ 由於戲院是個人多密集的封閉空間，不少市民都避之則吉，令到電影業大受打擊，日前UA院線便在Facebook專頁上推出防疫新招數，希望在低迷時期可以吸引客源！

UA就今次武漢肺炎推出新防疫措施。（資料圖片）

UA影線就今次「武漢肺炎」推出3大拆解招數：

1. 每場放映會以隔行形式售票，坐得鬆動啲，減低觀眾密度，確保每位顧客睇戲時享有更充足嘅空間

2. 全線將於下午2時開始營業，預留更多時間進行全院清潔及消毒

3. 全線繼續嚴格實施「防疫4部曲」

i. 每天開放前以1:99清潔劑全院清潔及座椅消毒

ii. 所有間場時間以1:99清潔噴霧清潔全院

iii. 每小時在所有公眾地方將作消毒清潔

（包括自動售票機或取票機、票房、洗手間等等）

iv. 進場前為所有客人量度體溫

UA推出最新3大招數為客人提供安心服務。（UA Facebook擷圖）

UA院線更有特別提醒大家「為人為己，口罩常備」，提醒大家要戴口罩入場睇戲，另外如發現客人有發燒症狀，院線更有權拒絕其進場並承諾會退還該場戲票之費用，但就不包括網上購票手續費，院線藉此希望觀眾惜可以放心睇好戲！

就住有關安排，香港01向香港傳染病專家許樹昌醫生詢問意見，許醫生認為可行。「至少要有一米距離都可接受。」

香港傳染病專家許樹昌認為，戲院的新防疫安排可接受。（資料圖片）

UA戲院推出隔行售票安排。（UA Facbook擷圖）

此帖一出都引來2千多個like，而市民的反應都持兩極態度，有支持的市民留言讚以及提出建議「做得好！正過香港政府推出既不知所謂防疫措拖」、「每個買飛入場嘅派幾個口罩，包你滿座」、「隔埋位會好啲喎」、「唔怕俾麻煩人踢櫈，很好的安排！」等等。

而有反對的市民直指該政策無用處「呢個時候根本唔應該入戲院，一個人中招成間都奶（瀨）野，隻菌仲要十幾個鐘先死，ua你r（搲）下政府補貼好過，雖然政府應該唔會彩你」、「無必要，又何必冒險？各取所需，後果自負」、「喺密閉空間同處一個鐘已經差唔多等於親密接觸咁濟」、「空氣唔流通係死症阿」、「一個咳全場要隔離14日」、「包場最好， 不過可惜香港人而家冇錢全部買曬口罩消毒用品」等等，更有苦中作樂的網民留言「有無玩過圍棋」、「真心以為一年一度情人節UA特別安排」等，更附上改圖一張提供笑料。

有網民幫UA改圖，直指最低限度都要咁坐先得！（UA Facebook Jackey Liu 圖片）