【武漢肺炎】許樹昌：20多日無新增個案才能安心　家居隔離不理想

新型冠狀病毒疫情不斷擴大，香港昨日未有新增個案，確診數字維持56宗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（16日）在無綫電視節目《講清講楚》中指，現時僅由前日至昨日無新增個案，時間太短，由於病毒的潛伏期可達14天，認為要待至2倍時間（20多日）後才能安心。 他又指，湖北及「鑽石公主號」郵輪至今仍有新增個案，故將當中的港人接回港時，仍然有一定風險，單靠家居隔離並不理想，「最理想有渡假營場地，可以容納佢哋接受檢疫14天。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／龔嘉盛攝）

現時有2,200多名港人滯留在湖北省，亦有300多名港人留在停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪。許樹昌指出，湖北及郵輪至今仍有新增個案，而武漢更是疫情爆發的源頭，故將他們接回港時，仍然有一定風險，「最理想有渡假營場地，可以容納佢哋接受檢疫14天。」

他坦言，若無有關檢疫設施，屆時只能作家居隔離，但部份人或帶有病毒，加上香港單位面積小，有家居或與多人共住，故情況不理想。

郵輪不適合作檢疫

若以郵輪作檢疫中心，他稱，撇除露台房外，郵輪有不少不設窗戶的內倉房，由於房間的空氣不流通，故不適合用作檢疫。

對於近日有居民反對政府在社區設立隔離營，他強調，病毒會經飛沫傳播，一般距離只得1至1.8米，若家居與隔離營相隔100多米便不會受影響。他重申，空氣傳染大多在醫療步驟發生，如抽痰、做氣管鏡等，極少在社區出現，當年淘大花園只是罕見例子。

現時停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，郵輪上有300多名港人，共有11名港人確診。（AP）

早期感染力極高 中介動物未有線索

許又指，現時仍然未知病毒的源頭，相信動物將病毒傳染人。不過，即使在蝙蝠身上找到96%相似的基因，但至今仍未能找到中介野生動物，更未有線索。他又指，當找出宿主後，日後可以控制源頭，避免再出現疫情。

他又指，新型冠狀病毒與沙士不同，但傳染力比沙士更強。他解釋，直至第十日，沙士病人鼻液的病毒量才到最高峰，然後會免疫因子會攻擊病人肺部，病情開始惡化。相反，新型冠狀病毒病人的病毒量，在第二至三日已經是最高峰，故早期的感染力極高，引致不少家庭群組受感染。

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瑞德西韋無嚴重副作用

「瑞德西韋」成功挽救美國第一例確診病患，有指可抑制武漢肺炎。許指，瑞德西韋本來可醫治伊波拉，屬注射劑藥物，當使用瑞德西韋後，部份病人的肝酵素或升高，除此之外並無嚴重副作用，若能減低病毒量，甚至可減少注射或導致骨枯的類固醇。

對於有部份病人作檢測時出現「假陰性」，他解釋，醫院集中在上呼吸道抽取鼻液作檢測，但若是嚴重個案，病毒已入侵下呼吸道，「上呼吸道係陰性，但如果你係氣管抽痰，就會係陽性。」