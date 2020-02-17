【武漢肺炎】居慈愛苑男子初步確診　住戶稱未打算搬離免「播毒」

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，今日（17日）再多一名初步確診患者，報稱居住於慈雲山慈愛苑三期愛華閣，新患者是昨天太古城確診者的同事。今早記者到過新患者居住的慈愛苑，暫未見屋苑有加強清潔，不少居民就坦言感到擔心，不過紛紛指「避無可避」。有居民指無計劃搬離慈愛苑，更直言：「啲人聽到你喺呢度嚟都無人想收留你啦！」又擔心不知會否感染，若搬離慈愛苑，或會再傳播病毒。另外，該名初步確診患者曾到訪過的私家診所護士指，暫未收到有關消息，未知有病人確診。

今日初步確診患者報稱居住於慈雲山慈愛苑三期愛華閣。（歐嘉樂攝）

慈愛苑暫未見有大清潔

居太古城54歲患者昨(16日)確診後，消息指其45歲男工程師同事亦染病。新確診男子於2月7日見過該居於太古城的同事，昨日入住伊利沙伯醫院後，初步化驗結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。《香港01》記者今日到慈愛苑視察，發現屋苑暫時未有大清潔，亦未見有人抹門口等；不過幾乎全部住戶出入時有戴上口罩。

與該名男子同居於第三期的李太坦言十分擔心，但屋苑未見有人洗地等。她考慮過經濟情況，暫時無打算搬離慈愛苑，又說：「最多自己小心啲。」她又指，現時亦不敢直接用手按電梯內的按鈕，會以紙巾包着手才按，亦會多抹地多洗手等。

今日初步確診患者報稱居住於慈雲山慈愛苑三期愛華閣。（歐嘉樂攝）

住戶未打算搬離免變播毒



梁先生和梁太指雖然擔心，但亦沒有辦法，他們說：「驚都無用，又話有隱形患者，避無可避，都係做好自己衞生。」梁先生指，現時出入會以消毒噴霧清潔，但不會考慮搬離住所，並說：「都無人敢收留，同埋實係有事咪變咗傳播開去」。

慈愛苑居民陳女士以紙巾包住口罩才戴上，認為可延長口罩使用時間。她表示即使有居民初步確診，亦不感擔心，陳女士說：「唔需要擔心，自己做好個人衞生同清潔就得，太恐慌身體仲差。」

陳女士以紙巾包住口罩才戴上，認為可延長口罩使用時間。（歐嘉樂攝）

稱未收到衞生署正式通知

該名男患者13日出現發燒並曾向私家醫生求診，相關診所的護士稱不知道有病人是確診患者，又指衞生署沒有通知他們，並說：「真係有咩事衞生署會通知㗎啦。」而愛華閣管理處亦指，暫未收到衞生署通知，但今日會進行大清潔。

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