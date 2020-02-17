【武漢肺炎】消委會指廁紙價最多相差10元　易受潮生細菌籲勿囤積

受疫情影響下，廁紙亦成為市民搶購的對像之一。消委會總幹事黃鳳嫺重申，香港廁紙供應穩定，希望大保持冷靜，否則只會將廁紙售價推高。她說，在藥房等的零售點中，現時不同店鋪的廁紙價格亦有參差，以往每條廁紙的價格只會相差一至二元，現時卻大增至最多十元。 她重申，一旦廁紙儲存時間太長或不當，受潮時更容易產生細菌，呼籲市民不要囤積廁紙。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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搶購廁紙令價格推高

現時超市的廁紙貨架常被清空，藥房亦已加價。黃鳳嫺說，市民在短時間下需求大增，由於供求失衡，有超市已取消以往的優惠，未來仍需觀察會否加價。至於其他零售點（如藥房等），她稱現時不同店舖的廁紙價格亦有參差，以往每條廁紙的價格只會相差一至二元，現時卻大增至最多十元。

她重申，香港的廁紙主要來自4至5間供應商，他們國內的廠房已動工，而設於海外的廠房亦正不斷提供貨源予香港，強調「供應唔係問題」。她說，若貨源及供應充足，大家不需要搶購廁紙，在經濟定律下，只會將廁紙售價推高。

2月5日，多區超市紙巾、即食麵、米等貨物被搶購一空。（資料圖片／李澤彤攝）

囤積太長時間易生細菌

現時有不少市民囤積廁紙，黃鳳嫺說，由於紙張可吸水，即使有膠袋包裝，但由於不是真空設計，一旦儲存時間太長或不當，甚至囤積太多，受潮時容易產生細菌，「用完後、得返幾卷後再買，係最好做法。」