【武漢肺炎】建造業籌2000萬元　支援受隔離停工工友每日生活費

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，疫情繼續在港蔓延。建議業議會今日（17日）宣布，議會及業界人士成立建造業抗疫關愛行動管理委員會，並籌款2000萬元，現金援助需強制隔離檢疫的工友每日300元、染病的工友住院及病假的生活費每日500元，以及向因病逝世的工友直系親屬發放10萬元的撫恤金。

武漢肺炎來襲下，香港不少公司都安排員工在家工作。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

建造業議會宣布與建造業界聯合推動「建造業抗疫關愛行動」，支援受新型冠狀病毒疫情影響的建造業工友。



主席陳家駒先生表示，因為內地及香港的疫情發展，建造業受到廣泛影響。無論發展商、政府的工務部門、建築商、分包商、材料商及前線工友都正面對艱難時刻。其中一般以散工日薪制受聘的工友，現時更是手停口停。他期望，行動可以為為受新型冠狀病毒感染或因疫症而被強制隔離的註冊工友，提供金錢及關愛支援。

在行動下建造業抗疫關愛行動管理委員會，將負責籌募和管理捐款，初步籌款目標為2000萬元。

檢疫生活費為上限4200元 住院生活費上限則為10萬元



至於現金援助則分為三項：1. 註冊工友因疫症而被衛生署要求接受強制隔離檢疫，行動將提供每日港幣300元生活費，每人上限4,200元。2. 註冊工友若不幸確診新型冠狀病毒，在其住院和病假期間，行動將提供每日港幣 500元生活費，每人上限港幣10萬元。3. 若註冊工友如不幸因感染新型冠狀病毒而逝世，行動將會向其直系親屬提供撫恤金港幣10萬元。

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