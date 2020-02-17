【武漢肺炎】幸福堂派八百口罩　醫生：香港唔會因為冇口罩而死

隨著新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。幸福堂繼上星期六於旺角分店派發口罩後，今日（17日）於銅鑼灣續派發800個口罩。中午12時半，銅鑼灣幸福堂門外約有20多人排隊等候，人龍一直沒有顯著增加。除了派口罩外，亦向醫護免費贈送飲料。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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私家診所陳醫生在幸福堂派發口罩後領取免費飲料。他認為民間齊心合力自發派口罩是好事，更對香港的前景充滿信心。「香港人咁聰明，肯定有方法（自救），香港唔會因為冇口罩而死。」

他坦言診所的口罩不足，雖然僅有一星期的存量，但會逐批購買。因醫生採購的數量太多，市民能得到的口罩則會減少。現時他每日只使用一個，盡量不接觸口罩，減少更換次數。

陳醫生坦言診所的口罩不足，僅有一星期的存量，每日只使用一個節省口罩。（鄭子峰攝）

他指出口罩的價格不斷上揚，比平時貴三倍，約三元一個，並指藥房的價格瘋狂，不願光顧他們助長歪風。雖然不懂法律條文，但認為政府應立法規管口罩的價格。

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市民排隊三分鐘取得口罩

幸福堂繼上星期六於旺角分店派發口罩後，今日於銅鑼灣分店派發800個口罩。中午12時半，銅鑼灣幸福堂門外約有20多人排隊等候。直至1時，800個口罩已派發完畢，每名市民能領取八個。職員表示該批口罩為印尼生產，待下批口罩抵港後，才能決定派發時間和地點。

有市民表示，正值午膳時間看到人龍不長，於是排隊碰運氣，甚至三分鐘便取得口罩。亦有多名市民表示口罩已用了兩至三日，最近依靠朋友和老人中心幫助，每日疲於奔命排隊取口罩。