【武漢肺炎】物流署庫存1200萬口罩　月用800萬個　僅夠2個月使用

武漢肺炎肆虐，全港陷入「口罩荒」，市民「一罩難求」。財經事務及庫務局今日（16日）表示，物流署現時的口罩庫存約有1,200萬個，加上各部門的存貨及懲教署的產量，政府稱只足夠應付約兩個月的需求。 財經事務及庫務局續指，現時的總用量控制在大概每月800萬個的水平，並優先分配防疫物資予參與檢疫工作、執行檢疫令，以及維持必要公共服務的前線人員。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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政府：各部門加大力度減省使用口罩

財經事務及庫務局表示，因應疫情發展，近日口罩及保護衣等防護裝備的需求大增。面對全球口罩供不應求，政府物流服務署已多管齊下，盡全力加緊在全球採購，滿足政府運作需要。局方指物流署現時的口罩庫存約有1,200萬個，加上各部門的存貨及懲教署的產量，只足夠應付約兩個月的需求。

局方強調，政府各部門均已加大力度，減省對口罩的需求，現時的總用量控制在大概每月800萬個的水平，絕大部分用在與防疫、抗疫有關的工作上，包括衞生署的醫護及港口衞生人員，以及其他部門的必要和緊急工作。

局方更稱，警務人員一直和其他政府部門站在最前線共同抗疫，包括派出人員駐守各個檢疫中心和口岸，協助檢疫工作，也會突擊檢查強制檢疫者居所。局方重申物流署會嚴守準則，優先分配防疫物資予參與檢疫工作、執行檢疫令，以及維持必要公共服務的前線人員。