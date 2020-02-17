【肺炎口罩】化學博士K Kwong行山執口罩　行望夫石執逾40個

在武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情之下，近期很多市民在周末假日行山，到山野呼吸新鮮空氣，但人流增加，令到山上出現很多被丟棄的口罩。上周六，中文大學化學系前講師K Kwong（鄺士山）到沙田行山執垃圾，期間發現四十多個口罩。

K Kwong除了對化學有研究外，他還是個行山遠足愛好者，喜歡上山拍照。他在Facebook上笑言一年前做得最多的活動就是行山，一星期可行90公里，還有「影雀仔及影靚女」。

K Kwong上周六到沙田行山執口罩，由紅梅谷行上望夫石。（由受訪者提供）

K Kwong上周六早上到沙田行山，由紅梅谷上望夫石，他與朋友帶同手套及長夾，做足準備上山執垃圾。這條路線不長，但他表示沿路發現四十多個被丟棄的口罩。

K Kwong接受記者查詢時回覆，以他多年的行山經驗，近來山野上的口罩垃圾比以往多，通常被丟棄的口罩都集中在行山徑的出入口。看見滿山口罩，相信有些山友會忍不住，順道檢起口罩落山扔，但K Kwong不建議大家徒手執口罩，最好還是用手套或長夾。

K Kwong上周六早上行山，發現到不少被丟棄的口罩。（由受訪者提供）

最近籌備口罩生產線的K Kwong表示，上山執口罩時，要小心口罩的橡筋繩勾住其他垃圾，可能會彈起地上的污水。他估計，由於政府收起了行山徑上的垃圾桶，有些行山人士就隨手將口罩扔到地上。