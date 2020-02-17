【武漢肺炎】 救護工會籲如實報告旅遊紀錄 冀政府修例增阻嚇性

武漢肺炎疫情肆虐，香港至今有逾50宗確診個案，當中有不少個案確診前曾隱瞞資料。香港消防處救護員會今日（17日）發出公開信，呼籲病人應如實主動向救護員及醫院提供旅遊紀錄、接觸史等。工會又倡議，政府應修例，任何人向救護員、護士等醫療人員提供虛假資料亦屬違法，增阻嚇作用。

工會表示，現今已確診超過50宗新型冠狀病毒病例，陸續出現諸多疑似或確診的病人經救護員治理，再接載到醫院治療。當中有不少病人隱瞞自身旅遊紀錄，或曾接觸疑似或確診新型冠狀病毒患者等資料，對此極不負責任行為作出最嚴厲譴責。

工會又批評，隱瞞自身旅遊紀錄不但延誤治療進程，更有極大機會傳染與其接觸過的每一名救護員、醫院職工、護士、醫生等，是「妄顧每位醫療服務提供者的安危」，增加病毒在社區爆發的風險。

工會強烈呼籲，使用者如實主動向救護員及醫院提供資料，目前任何人向上醫生提供虛假或具誤導性資料均屬違法，工會建議政府積極考慮修改現行法例，將救護員、護士等醫療服務提供者涵括入現行法例，以增阻嚇作用。

本月22日，本港確診第二宗武漢肺炎患者，救護員將他送往瑪嘉烈醫院隔離。（資料圖片／余俊亮攝）

工會表示，新型冠狀病毒無情來襲，救護員一直站在抗疫最前線，緊守崗位從不退縮，甚至有救護因接觸疑似或確診病人後，需被隔離或接受醫學監察。該會指，一旦出現更多救護員被強制隔離，將影響日常服務，重申期望每位求診者均能毫無隠瞞如實提供出遊記錄、接觸史，從而保障每位病人與救護、醫護安全，才有望成功抗擊病毒、戰勝疫情。