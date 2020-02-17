【武漢肺炎】傳太古城菲力偉職員曾接觸患者　職員否認有員工感染

武漢肺炎疫情肆虐，全港多間銀行、企業或部分食肆都縮短、甚至暫停開放，以減低員工及顧客受感染風險。提供美容及健身服務的菲力偉健美集團（Phillip Wain）上周六（15日）亦透過Facebook宣布，取消本月的團體課，但私人教練課堂、健身室及其他會所服務則如常。 有讀者向《香港01》報料，指菲力偉太古城會所疑有員工接觸過確診感染新型冠狀病毒肺炎病人，故該會所將暫停營業至本月29日。而記者今日下午（17日）接近兩時到太古城會所視察。職員稱，分店正關門、未能提供服務，她透露一名職員疑家人受感染，但該員工接受測試屬呈陰性反應，強調沒接獲職員或顧客（會員）受感染的消息，而管理層在衡量風險後決定是否提早重開會所。

菲力偉健美集團（Phillip Wain）上周六（15日）亦透過Facebook宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情肆虐，各會所已執行最新防疫措施，包括將今日（17日）至本月29日之團體課堂全部取消；而3月份的團體課堂安排將另行通知。至於私人教練課堂、健身室及其他會所服務則如常開放。

但《香港01》收到讀者報料，指菲力偉早前通知會員，因太古城會所疑有員工接觸過確診感染新型冠狀病毒肺炎病人，故該會所會暫停營業至本月29日。

+ 2

《香港01》記者今日到涉事會所視察，發現會所大門關上，有一名女職員坐在前台，店外未有張貼與疫情相關的告示。職員表示，不清楚信息詳情，但據知曾有職員接受新型冠狀病毒肺炎測試，結果呈陰性，相信沒受感染。她強調目前沒收到有員工或會員染病消息，相信是公司為保障員工及顧客安全，故上周消息未明下，先宣布暫停服務；她強調會所沒有員工或會員染病，又透露公司或會考慮重新開放，正待管理層衡量風險再作商討。

太古城西區議員趙家賢表示，一連兩日要求食環署在區內加強消毒清潔。（鄧穎琳攝）

距離菲力偉健美集團太古城會所不足十分鐘步行距離的太古城屋苑，昨日有一名明宮閣高層住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎，食環署正派員加強清潔、清洗街道。

太古城西區議員趙家賢表示，一連兩日要求食環署在區區內加強消毒清潔，今日將擴大消毒及清潔範圍，包括清洗太古城道的行人路。

今日下午約一時半所見，有數名身穿保護衣物的人員在太古城道與太茂路交界附近的行人路上洗地。（鄧穎琳攝）

今日下午約一時半所見，有數名身穿保護衣物的人員在太古城道與太茂路交界附近的行人路上洗地，有食環人員及趙家賢在場視察。