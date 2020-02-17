【武漢肺炎】的士司機收入跌八成　工會促補助三個月燃料費渡難關

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，汽車交通運輸業總工會等5個的士工會今日（17日）到西九龍政府合署請願，抗議政府在疫情期間漠視司機生計。他們手持標語並高呼口號，促請當局撥出資源及推行有效措施，以協助業界共渡難關。運輸署其後派代表接信。 運輸署表示，已聯絡港鐵公司並取得其同意，借出高鐵西九龍站停車場用作的士短期用泊，料本周可使用；亦會劃出港珠澳大橋香港口岸部分停車位供的士停泊，預計本周與業界商討細節安排，並正物色適合地方供商用車輛作短期月泊，以協助業界渡過難關。

汽車交通運輸業總工會等5個的士工會今日下午到西九龍政府合署外請願，促請當局推出有效措施，協助的士司機在疫情期間渡過難關。 （汽車交通運輸業總工會提供）

約30多名會員今日下午於西九龍政府合署外請願，他們表示自2019年下半年受大型社會運動影響，加上近日疫情持續蔓延，進一步令的士司機生計大幅減少。

行動發言人何志強表示，因應疫情，有前線的士司機收入急跌八成，有部分司機須虧本經營，且有很多司機擔心工作期間受感染，寧願選擇暫時停工，當中早更司機停工比例佔兩成、夜更司機停工則達三成以上，且停工情況持續上升。

約30多名工會成員出席請願，且有多輛的士停泊附近並貼上訴求標語。（汽車交通運輸業總工會提供）

何志強指出，現時的士司機面臨嚴峻生計困境，促請當局能為前線司機提供免費入氣3個月補助、設立為期半年的緊急失業援助金、向的士司機提供口罩及其他車輛的清潔及消毒用品等，以減輕司機的生計壓力。

運輸署表示，因應業界近月經營困難，政府去年年底已提出為的士和小巴前線司機提供為期六個月的燃料補貼。同時，運輸署日前亦已聯絡港鐵公司，並取得他們同意借出高鐵西九龍站停車場，用作的士短期月泊之用，料今周內可以使用；且會劃出港珠澳大橋香港口岸部分停車位供的士停泊，並會在今周與業界商討細節安排。

另外，運輸署亦正物色適合的地方，供商用車輛同樣作短期月泊，協助業界渡過難關。