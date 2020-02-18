【財政預算案】疫情打擊各行業　業界盼政府帶頭減租、助周轉

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港市面一片蕭條，即使政府推出250億元抗疫基金，但仍有不少行業未受惠。新一份《財政預算案》將於下周三（26日）出爐，遭重創的飲食界、零售界大嘆租金負擔沉重，期望港府帶頭減免租金，以及仿效2003年沙士做法，推出貸款擔保計劃，協助企業現金周轉。 疫情令學生長期停課，令教育相關行業如補習社、校巴大受打擊。有校巴公司大嘆自停課後即現斷崖式「零收入」，期望政府停車場豁免收費紓困。補習社亦盼港府發放一筆過津貼，協助業界緩解租金壓力。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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武漢肺炎肆虐，餐飲業重創。(資料圖片)

政府早前宣布，為免大規模倒閉及裁員將成立抗疫基金，支援各受影響行業援，包括向旅行社及零售業發放8萬元津貼，大型食肆及小食檔則分別可獲20萬元及8萬元。

「其實邊足夠補貼到？」「616七桌子」火鍋店老闆、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指措施聊勝於無，但反映政府不了解業界現況。他認為，餐廳生意大跌8成，源於政府沒有做好防疫措施，令港人失去消費信心，認為需有長遠措施救市，否則長貧難顧。他特別指出，許多食店東主擔心業主拒絕寬免租金或減租，期望政府推動港鐵、房委會、房協等旗下舖位帶頭減租或免租，令私人市場效法。

現金流不足是飲食界另一大挑戰。林瑞華擔心政府津貼發放無期，「唔知等到幾時，點應急啫？」他促請港府仿效03年沙士做法，推出貸款擔保計劃，助業界渡難關。

疫情影響下，市民深居簡出，不少零售店生意慘淡，亦有店舖同時兼賣口罩等消毒防護用品。(資料圖片/盧翊銘攝)

政府鼓勵市民減少外出，零售界亦首當衝。自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝則期望，《預算案》可在幫補業界及保基層飯碗上著墨更多。他警告，除超級市場外，零售界一律受到疫情重創，執笠潮接踵而來，不少東主更寧願停業「淨畀租金」以節省其他開支，亦對未來展望亦見悲觀。

他建議，政府可參考李嘉誠基金會「應急錢」做法，向零售界中小企發放現金資助以供週轉，亦可效法03年沙士時期的貸款擔保計劃，由政府作為擔保人，予商戶免息借貸，應急周轉。他同時期望，政府帶頭減租，因租金是業界最大成本，「如果業主唔大幅減租，可以預視到排山倒海的執笠。」



現時不少商戶要求員工放無薪假、減薪，甚或裁員，邵家輝呼籲政府向收入減少的從業員，發放津貼補回薪金差額，為期最少3個月，亦可替僱主代供強積金半年。他直言，零售界已接近「瀕死狀態」，期望措施能保員工飯碗，「依家情況咁慘，大家可以思考，咁樣算唔算離譜。」

受疫情影響，本港復課無期，教育相關事業亦大受影響。(資料圖片)

不少行業未獲抗疫基金涵蓋其中，但同樣叫苦連天。經營校巴及旅遊巴生意的林太表示，校巴佔生意七成，由於校巴費是月繳，學生停課後即失去校巴費收入。旅遊巴方面，由於訂單大減，僅能維持零星的村巴及員工巴士生意。她指，生意遭重創，期望政府可轄免政府停車場收費，及補貼私人停車場泊車費，助業界渡過難關。她又指，公司擁有30多架保姆車及多輛大型旅遊巴，全數未斷供，盼港府可與金管局協商，彈性推出供車「還息不還本」安排，「唔好只係顧及供樓人士，我哋都好需要」。

林太預料，今個月虧損最少百多萬元，現時僅靠積蓄勉強支撐，「只係夠撐到1個月，如果同銀行傾唔掂數，都可能要畀人拖車同執笠。」

補習社同樣受疫情拖累，於太子及天后設分校的進研教育負責人黃偉麟表示，今個月營業額已損失廿多萬元，已有學生退學，加上租金負擔沉重，部份小業主不願減租，形容情況嚴峻。現時他試行網上補習，讓學生安坐家中也可上課，但直言成效存疑，「始終香港家長唔係好接受呢一種模式」，期望能推動網上補習風氣。

他指，過往業界從無直接受惠，期望今次《預算案》可提供支援渡過難關，例如提供一筆過現金資助，同時直言已作最壞打算：「如果真係好不幸，跌到得返10%學生，咁最多只夠做多3個月。」

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