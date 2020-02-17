【武漢肺炎・2.17】一外傭初步確診　僱主有參與明星酒家家族聚餐

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日增3宗確診個案，累計已有60人染病。 其中，知名建築工程公司巴馬丹拿，有兩名員工確診，他們曾到醫管局總部開會，醫管局稱，與會的員工暫未有人出現病徵。 而保安局及入境處，下午派員出發前往日本，協助留在鑽石公主號上的港人，乘包機返香港。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【23:22】據了解，東區醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名外傭，其僱主曾出席早前在北角明星酒家29人的家族聚餐。

消息指，該外傭的僱主早前已確診，外傭稍早接受病毒化驗時結果呈陰性，但最新的化驗結果為陽性，或屬本港首宗「陰轉陽」個案。

【23:20】政府於facebook專頁「添馬台 Tamar Talk」表示，政府已安排兩架包機於2月19日晚上，免費接載鑽石公主號上病毒檢測結果為陰性的香港居民返港。所有乘客抵港後會即時入住已轉作強制檢疫中心，位於火炭的駿洋邨接受強制檢疫14天。

政府又指，以目前所知船上350名香港居民中，21名確診感染新型冠狀病毒，他們會留在日本醫院接受治療；而確診患者的緊密接觸者在當地的檢疫期會延長。

【23:10】政府晚上發稿，行政長官林鄭月娥傍晚與民政事務局局長劉江華和勞工及福利局局長羅致光，分別到不同社區，聯同非政府機構將特區政府早前獲私人捐贈的口罩，分發到有需要的長者及基層住戶。其他司局長稍後亦會聯同另外的非政府機構，參與派發口罩的探訪活動。

【22:40】衞生署表示，會對兩名涉嫌違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）的人士發出傳票，並嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守《規例》的要求接受十四天的強制檢疫。



署方指，自2月8日強制檢疫生效至今，共有4名受強制檢疫的香港居民企圖離港。入境事務處已成功在口岸把四人截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。經調查後，衞生署今日對其中兩名人士向法庭申請傳票。至於餘下兩名人士，衞生署和警方正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

【21:40】醫管局發言人指，今日黃昏，一名只有出席2月7日會議(即涉及巴馬丹拿確診患者員工會議)的員工，表示喉部不適，將會送院檢查及進行新型冠狀病毒檢測，而其他的員工均沒有表示不適。

醫管局指，總辦事處自疫情發展開始，一直安排清潔承辦商進行徹底清潔及消毒工作，並提醒同事注意個人衛生，包括佩戴口罩及勤洗手。醫管局會進一步加強大樓公用地方及會議室的清潔，在可行情況下安排視像會議，減少社交接觸。

【21:22】衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會，及感染控制科學委員會，今日下午舉行聯合會議，檢視香港新型冠狀病毒感染的最新情況及防控策略。委員同意有證據顯示新型冠狀病毒在本港出現社區傳播的跡象，為防止病毒在本地進一步蔓延及植根，認為香港應繼續維持現時隔離確診病人的策略，並為密切接觸者安排檢疫及其他接觸者安排醫學監測。

科學委員會知悉內地的爆發個案仍然持續，故現階段應維持、並不時檢討現行壓縮香港與內地跨境人流的措施。委員建議，若檢疫中心容量已達飽和，密切接觸者在首10天檢疫期內應在指定的檢疫設施接受檢疫，但視乎個案情況，個別接觸者可於餘下4天在家中接受檢疫。

由於部分新型冠狀病毒感染個案出現的病徵輕微，委員建議將加強監測的機制由住院病人擴闊至門診病人，以期檢測社區內的輕微個案和更全面掌握病毒的流行病學情況。

【20:20】衞生署衞生防護中心公布，截至今日晚上八時，今日新增3宗新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案累計60宗。

換言之，衞生防護中心下午公布的2宗初步確診個案，都已覆檢後確診。

【17:45】政務司司長張建宗今日到訪香港郵政，了解前線人員處理大量口罩郵件，他指香港郵政自農曆新年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，過去一周已處理並派遞逾40,000箱此類郵件。他指，香港郵政要特別從其他組別調配額外人手，加快處理特快專遞郵件及安排星期日派遞特快專遞郵件，同時亦恢復每日郵件派遞服務，讓口罩郵件能盡快交到市民手上。

【17:20】澳門行政長官賀一誠今日批示，周四(20日)凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令，意味停運半個月的澳門賭場會重新開門。

澳門至今確診10宗個案，並已連續多天未有新增個案。

【17:11】記者多次被問到為什麼醫管局昨天無開有確診患者曾到醫管局開會一事，劉家獻稱，因為患者在出席該會議後才發病，「理論上沒有傳染可能」，因此希望在收集到更多資料後，才在今天公布。

【17:03】劉家獻稱，5名有接觸過確診者一同開會的員工中，暫時無人發燒或有病徵。 張竹君指，需要跟進他們開會後有無到大樓的其他位置，而暫時未有其他與會者有病徵。

【16:55】劉家獻指，兩名患者與醫管局開會的時間，每次約15至20分鐘，但不能透露會議內容。他指，日後會考慮以視像會議取代面對面會議，而入來開會的人士都要先量度體溫。

張竹君修正指，2月6日的醫管局會議，共有15人開會，並非前述的幾個人。

【16:48】張竹君指，69歲確診者曾在深水埗看私家醫生；45歲初步確診者曾到慈雲山的私家醫生求醫；而54歲患者的太太、即已初步確診者，就曾在太古城看私家醫生。

【16:40】張竹君指，第58宗個案與女兒同住，女兒現時未有病徵。

至於一宗初步確診個與，是與第57宗個案的同事，兩人經常都會見面，他們亦於2月6日一同到醫管局開會，但張竹君指與會者未必是密切接觸者。這兩位患者，都是來自巴馬丹拿建築公司，是知名的老牌建築工程公司。

劉家獻則指，醫管局總共有5位同事，曾於2月6日及7日，分別上述兩位患者開會。他強調，5位同事中，暫時無人需要接受檢疫或隔離。

【16:37】劉家獻表示，現時仍有55位確診患者留醫院，當中5人危殆，亦有一名病人由嚴重轉為穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席記者會，交代疫情最新進展。

張竹君表示，今日新增一宗確診個案，確診者是一名69歲男子，是退休人士，他有血壓高、糖尿病等長期病患，他在2月8日、11日、13日及16日都曾到私家醫生求醫，2月15日也曾到長沙灣的診所求診，他在2月16日入住明愛醫院。他與女兒住在將軍澳怡明邨怡晴樓，新年時曾與姐妹聚會，其他時間主要留在家中，潛伏期沒有外遊，病源未明。

此外，張竹君指現時亦有兩宗初步確診個案， 其中一名是45歲男子，曾過越南，與第57宗確診個案是同事關係，但兩人不在同一樓層工作，不過會不時見面，開會討論工作事項。此外，張竹君亦指該男子曾於醫管局開會，現正追蹤該批與會者，了解會否有病徵。而另一宗初步確診個案，是第56宗個案的太太，現46歲，於東區醫院留醫。

【16:15】中銀香港宣布，已捐助公益金1,300萬港元，向基層及醫䕶派發「愛心防疫包」，並為確診患者提供「疫症經濟援助」。

【16:00】警方表示，為了方便善信參與觀音開庫儀式，大坑蓮花宮一帶的禮賢里、蓮花宮東街、蓮花宮西街及

蓮花街將於明日（18日）下午約4時至19日晚上7時封閉。

至於紅磡觀音廟，華人廟宇委員會早前表示，考慮到紅磡觀音廟善信眾多，周三（19日）將取消觀音開庫。

【15:23】特區政府今日將派出保安局、入境事務處及衞生署人員組成的特遣隊伍前往日本東京，在當地為「鑽石公主號」郵輪上的香港居民安排返港事宜。保安局局長李家超將會到機場送行。

【15:07】消息透露，住太古城患新型肺炎54歲男子的太太，今日初步化驗結果亦對新型肺炎病毒呈陽性反應。

【15:00】消息人士表示，保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞今日傍晚，啟程往日本，接滯留郵輪鑽石公主號港人回港。

【14:38】有消息指，太古城確診的54歲男子，和45歲初步確診的男同事，近日曾到醫管局總部開會，醫管局已在相關地點清潔消毒。

【13:18】滙豐銀行一名員工的家屬上周被確診新型冠狀病毒肺炎，滙豐銀行內部電郵透露，該名員工、及其他家庭成員的化驗結果均對新型冠狀病毒呈陰性反應。因應政府有關檢疫政策，涉事家庭成員需要完成檢疫期。

【13:08】有線新聞報道，滯留在日本的郵輪鑽石公主號港人正填寫出境表格並準備落船，將到隔離中心。

【09:10】居太古城54歲患者昨(16日)確診後，消息指其45歲男工程師同事亦染病。該男子於2月7日見過該名住太古城的同事，12日起感到不適，13日出現發燒並曾向私家醫生求診，至昨日（16日）入住伊利沙伯醫院，初步化驗結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。患者報稱住慈雲山慈愛苑第三期愛華閣，1月底曾到越南。

▼香港確診個案一覽▼

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【08:11】截至周一（17日）上午8時11分，全國確診病例70554宗，累計1767人死亡，疑似病例8228宗，治癒病例10766宗；在重災區湖北，確診病例58182宗，過去一日再多100人不治，累計增至1696人不治，6639人治癒。

【03:00】湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部周日（16日）晚發布第17號令，宣布由周一（17日）零時起，所有城鎮居民嚴禁外出，違反命令者一律處10日以下的治安拘留。

【23:58】財經事務及庫務局周日（16日）表示，物流署現時的口罩庫存約有1200萬個，加上各部門的存貨及懲教署的產量，政府稱只足夠應付約兩個月的需求，又指現時的總用量控制在大概每月800萬個的水平，並優先分配防疫物資予參與檢疫工作、執行檢疫令，以及維持必要公共服務的前線人員。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼