【武漢肺炎】慈愛苑居民確診　同座大消毒　政黨派漂白水現人龍

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，今日（17日）再多一名初步確診患者，報稱居住於慈雲山慈愛苑三期愛華閣，為太古城確診者的同事。不少慈愛苑居民都坦言十分擔心，愛華閣近下午6時有身穿保護衣人士進行清潔。另有政黨社區幹事下午於慈愛苑外免費派發漂白水，約有250個籌。吸引近300名居民排隊等候。 有於愛華閣居住的街坊感十分擔心，坦言猶豫不敢進入大廈；亦有居民因屋苑有人確診，即使家中仍有漂白水，亦特意「攞定先」。

今日下午近6時起，多名全身穿上保護衣清潔工於愛華閣大堂拖地及拭抹扶手等。（黃金棋攝）

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居太古城54歲患者昨(16日)確診後，衞生署今日指其45歲男工程師同事亦初步確診。今日下午近6時起，多名全身穿上保護衣、戴上口罩及眼罩清潔工於愛華閣大堂拖地及拭抹扶手等，該批清潔工人表示，稍後亦會於愛華閣及相連的愛榮閣逐層清理；而大堂中的梳化亦已用膠帶封起該範圍。

有政黨社區幹事下午於慈愛苑外免費派發漂白水，約有250個籌。（歐嘉樂攝）

一返工我驚連累全公司

排隊領取漂白水的崔先生與初步確診患者同住於愛華閣，他指家中沒有漂白水，直言「呢個時勢梗係攞定先，無用咪分畀有需要嘅人」。他又坦言現時十分擔心，「頭先係屋企門口都猶豫唔敢入去」，按𨋢亦要以紙巾包着手指。他又稱，正與公司溝通上班問題，「一返工我驚連累全公司」。他又笑言「有啲政黨平時失蹤，今日先走出嚟派漂白水」。

同樣是居於慈愛苑的鄧小姐表示，家中仍剩餘少量漂白水，但在超市及藥房等「好難買，𠵱家免費派梗係拎定先，以備不時之需」。她又稱，十分擔心會於屋苑出現爆發，故特意領取漂白水，亦會於家中多做清潔。

鄧小姐十分擔心新型冠狀病毒會於屋苑出現爆發，故特意領取漂白水。（歐嘉樂攝）

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