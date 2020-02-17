【武漢肺炎】衞生署指本港已社區傳播　倡門診病人列監測對象

本港的新型冠狀病毒確診個案累計錄得60宗，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會，以及感染控制科學委員會今日（17日）表示，同意有證據顯示新型冠狀病毒在本港出現社區傳播的跡象，除了應繼續現行的隔離策略外，由於部份確診者的病徵輕微，委員建議將加強監測的機制由住院病人擴闊至門診病人。 另外由於檢疫中心使用量高，委員建議，若檢疫中心容量已達飽和，密切接觸者應在首10天檢疫期留在指定的檢疫設施，餘下4日有個別接觸者可在家中檢疫。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會及感染控制科學委員會，於今日下午舉行聯合會議後，因應本港新型肺炎的最新情況，提出幾項建議。

委員同意有證據顯示新型冠狀病毒在本港出現社區傳播的跡象，為防止病毒在本地進一步蔓延及植根，香港應繼續維持現時隔離確診病人的策略，並為密切接觸者安排檢疫及其他接觸者安排醫學監測。

而由於內地的爆發個案仍然持續，委員認為現階段應維持並不時檢討現行壓縮香港與內地跨境人流的措施。

社區有病徵輕徵確診者 委員建議同時監測門診病人

目前醫院管理局已實行「加強化驗室監測」計劃，為所有住院的肺炎病人進行病毒化驗，以找出隱形病人。科學委員會稱，由於部分新型冠狀病毒感染個案出現的病徵輕微，委員建議將加強監測的機制由住院病人擴闊至門診病人，以檢測社區內的輕微個案，亦可更全面掌握病毒的流行病學情況。

建議密切接觸者首10日在中心隔離後 返家隔離多4日

目前確診接觸者的檢疫期是14日，委員建議，若檢疫中心容量已達飽和，密切接觸者在首10天檢疫期內應在指定的檢疫設施接受檢疫，但視乎個案情況，個別接觸者可於餘下4天在家中接受檢疫。

委員會認為整體社會應繼續保持社交距離，並加強個人衞生和環境衞生措施，以減低新型病毒在本地進一步傳播的風險。