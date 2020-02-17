【武漢肺炎】巴馬丹拿再增一員工確診　怡明邨退休男子染病

衞生防護中心今日（17日）公布，本港增3宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，整體個案增至60宗。 其中編號第59及60宗，分別是第57宗個案、家住太古城的男病人同事及妻子，這兩位一同於建築工程公司巴馬丹拿工作的患者，曾於2月6日在醫管局總部，出席一個15人的會議，而第59宗患者2月7日再到醫管局開會。醫管局稱有5名員工曾出席相關會議，5人目前無病徵，毋須隔離檢疫。 而第58宗個案男患者則是一名69歲退休人士，本身有糖尿病及高血壓，他自2月8日起有咳嗽及有痰，發病後曾四度向同一名深水埗區的私家醫生求醫，2月15日到過長沙灣普通科門診，至昨日（16日）入住明愛醫院。他住在將軍澳怡明邨怡情樓，同住的女兒暫無病徵。

確診男4度向深水埗一私家醫生求診

衞生署公布本港今日增3宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第58宗個案患者是69歲男子、退休人士，本身有糖尿病及高血壓，他自2月8日起有咳嗽及有痰，同日及2月11、13向深水埗區同一名私家醫生求醫，2月15日因持續咳嗽到長沙灣賽馬會普通科門診診所，2月16日因呼吸困難向上述私家醫生求診，獲轉介至明愛醫院求醫並入院接受治療。

他住在將軍澳怡明邨怡情樓，同住的女兒未出現病徵，張竹君透露，病人過年期間曾與姊妹聚會，潛伏期內沒有外遊，未知感染源頭。

太古城住户的妻子及一同事確診

至於另外兩宗新確診個案，均與昨日確診的第57宗個案有關。張竹君透露，第59宗個案是45歲男子，住在慈雲山慈愛苑愛華閣。他是太古城男住戶的同事，兩人的公司，即巴馬丹拿建築工程公司，位於北角英皇道633號，雖然兩人在不同樓層工作，但兩人每日均會交談並討論工作，屬密切接觸者。

45歲男子於2月11日仍有上班，2月12日發燒及喉嚨痛，2月13日向慈雲山區的私家醫生求診，2月16日入住伊利沙伯醫院。中心稱，其同住的妻子和三名女兒均無病徵，將接受檢疫。

這名45歲男患者曾於1月30日至2月1日到過越南峴港，但張竹君稱他外遊的日期與發病日相距較遠，相信從越南輸入的機會不大。第57宗及第59宗個案於2月6日一同到醫管局總部參與會議，與會者共15人。會議翌日、即2月7日，第57宗個案開始發病，而第59宗個案則再到醫管局總部開會。

太古城夫婦一同出席西灣河教會聚會

而第60宗、46歲女病人則是第57宗個案的妻子，她於2月8日有鼻水，2月10日咳嗽，同日向太古城的私家醫生求診，署方指病人於潛伏期內沒有外遊，且一直在家工作，2月9日曾與丈夫一同到過西灣河富欣閣的教會，目前仍在追蹤教會的接觸者。

本港首宗死亡個案死因仍未明

現時58宗確診個案當中，第13宗、39歲男病人死亡，患者本身有糖尿病，1月31日確診，至2月4日早上病情急速惡化後離世。據報該病人本身無血壓高，但在半夜血壓突然升高，醫生曾處方降血壓藥物，病人至翌晨心臟停頓。被問到其死亡是否涉及醫療事故，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，由於病人的死因未明，已將個案轉交死因裁判庭跟進，他稱未知該個案將於幾時解剖。