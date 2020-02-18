【武漢肺炎】警員佐級協會批頭條新聞、郭家麒失實　嚴厲譴責

新型冠狀病毒疫情持續，警隊被質疑囤積，並獲分發的口罩及其他防護用品遠超其他其他紀律部隊。警隊員佐級協會今日（17日）發聲明，點名批評批評港台《頭條新聞》的「驚方訊息」環節中抹黑警方的抗疫工作。聲明又斥公民黨立法會議員郭家麒前日（15日）發布的片段「惟恐天下不亂」，並為失實指控，對散播及造謠者予以嚴厲譴責。

香港警察隊員佐級協會今日發表聲明，批評日前香港電台在其製作節目《頭條新聞》的「驚方訊息」環節中「抹黑警方的抗疫工作」，又隱含子虛烏有的警隊囤積及濫用防疫裝備之信息，協會指節目「漠視事實根據」及「警隊在抗疫工作中扮演的積極角色」，認為官方自稱的嬉笑怒罵方式，以毫無事實根據的指控詆毀及侮辱站在前線協助抗疫的警務人員，直斥是「荒天下之大謬」。

協會批評立法會議員郭家麒，指其前日（15日）在網絡平台發布的片段，內容是「數據片面」、「指控失實」指警隊囤積及濫用防疫裝備。（資料圖片）

另外，協會又批評立法會議員郭家麒，指其前日（15日）在網絡平台發布的片段，內容是「數據片面」、「指控失實」指警隊囤積及濫用防疫裝備，並詆毀警察為「黑警」。主席林志偉斥郭家麒作風「惟恐天下不亂」、「貪生怕死」，甚至「愧對其專業資格」。協會表示對上述指控表示「十分憤慨」，並對散播及造謠者予以嚴厲譴責。

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