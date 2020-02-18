【武漢肺炎】林鄭落區派口罩　提醒長者不用排隊買廁紙

本港出現多宗新型冠狀病毒確診個案，全城出現「口罩荒」，市民四處搶購口罩。特首林鄭月娥傍晚與民政事務局局長劉江華和勞工、福利局局長羅致光分別到不同社區，將政府早前接獲私人捐贈的口罩，派發予長者及基層住戶。 特首辦晚上發稿外亦附上短片，片中是林鄭到訪多個家庭，並向他們派發口罩的情況。其中有長者向她稱自己的口罩「洗過」再翻用，林鄭則指「唔好用啦」，其後再遞上數個口罩。另外林鄭向一名長者說「唔好去排隊搶紙巾啲野，買俾你。」同時又向市民稱希望大家共同「做好防疫工作，最緊要大家保持信心，一個個問題解決得到」。從短片所見，每戶獲派發十片口罩。

林鄭向市民稱希望大家共同「做好防疫工作，最緊要大家保持信心，一個個問題解決得到」。（政府新聞處）

林鄭傍晚赴藍田德田邨，聯同保良局向領取綜緩的獨居長者派發口罩、食物及防疫單張等，她亦到訪位於九龍城的社會房屋及鄰近劏房，與樂善堂員工向他們派發口罩及了解其生活情況。至於劉江華及羅致光博士則分別聯同旺角街坊會和東華三院到旺角及大角咀，向長者及基層住戶派發載有口罩、酒精搓手液及清潔用品的防疫包。

林鄭指，決定將近日由黃廷方慈善基金及其他人士捐贈的160萬個口罩，全數轉贈非政府機構，並由它們派發給長者等弱勢社群。（政府新聞處）

林鄭又指，決定將近日由黃廷方慈善基金及其他人士捐贈的160萬個口罩，全數轉贈非政府機構，並由它們派發給長者等弱勢社群，「希望能與社會共享現時比較緊絀的資源，同心抗疫。」政府又強調，會繼續多管齊下增加香港整體口罩的供應，將大力壓縮部門口罩的需求，在分配口罩時會以醫護及提供緊急公共服務的人員為先。

林鄭呼籲「全社會團結一致，不分彼此，共同抗疫」，同時希望市民盡量留在家中，減少社交接觸，一方面降低疾病傳播的風險，另一方面減少耗用口罩。