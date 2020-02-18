【武漢肺炎】確診者過去14天到訪大廈名單　有患者4度求診私家

衞生署衞生防護中心昨日（17日）稱，由於公眾關注新型肺炎確診者的行蹤，因此除患者住所之外，會再公布患者發病時到過的非住宅大廈名單。 最新的名單顯示，第58宗個案、69歲男病人曾4度求診的深水埗區診所，位於元州街298號D，署方透露該病人曾向杜偉雄醫生求診。名單上亦包括第57及59宗個案、兩名巴馬丹拿集團員工曾開會的醫院管理局總部大樓。

武漢肺炎疫情在香港持續擴散，衞生防護中心由昨日起公布多一項新資訊，是過去14日內，有患者發病時到過、或有兩宗或以上確診者潛伏期或發病時到過的非住宅大廈名單。

截至2月17日，共有8幢大廈榜上有名，除了早前已公布，有「打邊爐家族」患者及其確診同事所工作的旺角新世紀廣場及灣仔群策大廈外，列表新增6幢大廈，主要與太古城住戶及其接觸者，以及將軍澳怡明邨患者有關。

名單列出患者求診之私家醫生地址

住在怡明邨第58宗個案、69歲男病人，自2月8日發病後曾六度求診，其中4日、包括2月8、11、13及16日，曾到元州街298號D的杜偉雄醫生診所求醫，他於2月15日到過同區的長沙灣賽馬會普通科門診診所。

至於太古城住戶，第57宗個案患者，他曾多次向高志輝醫生求醫，診所地址「太古城元宮閣」在名單中。由於此病人與第59宗個案是巴馬丹拿集團員工，亦曾出席同一會議，其公司地址「英皇道633號」及會議地點「亞皆老街 147B 醫院管理局大樓」亦上榜。

另外，第57宗個案及第60宗個案是兩夫婦，兩人於2月9日一同參與「基督門徒福音會西灣河分會」教會聚會，教會地址「西灣河街23號富欣閣 」亦在名單上。