【武漢肺炎】屋邨隔離郭家麒斥下下策　周浩鼎「不排除」軍營隔離

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情席捲全球，政府已安排兩架包機免費接載滯留鑽石公主號、病毒檢測結果為陰性的香港居民返港，所有乘客抵港後會即時入住火炭駿洋邨強制檢疫中心，接受強制檢疫14天。 公民黨立法會議員郭家麒批評，使用即將入伙的屋邨作隔離營是捨易取難，屬於「下下策」，影響弱勢社群。他促請當局應與解放軍駐港部隊溝通，讓鑽石公主號回港的港人在軍營隔離。 對於郭家麒的建議，民建聯立法會議員周浩鼎則稱「不排除使用解放軍軍營的做法」，但相關做法需經過特定法律程序，若有其他更快做法提供更多隔離營空位應優先考慮，例如擬建迪士尼二期的空地。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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民建聯立法會議員周浩鼎表示，特區政府的處理鑽石公主號事件過程慢，但同意回港後應14日強制隔離，希望相關港人能自律接受隔離安排。他稱曾尋求外交部駐港特派員公署協助，獲對方在外交層面幫忙，相信對事件有一定幫助。

郭家麒認為，船上港人回港後需要14日隔離，他明白船上乘客擔心，但為健康著想應該隔離。對於保安局副局長區志光和入境事務處處長曾國衛等人率團前往日本協助，他指：「好明顯係做場show。」

對於有港人稱計劃不坐包機回港，郭家麒認為，對香港或日本人來說會構成公共衛生風險，目前國內研究發現，病毒潛伏期可達24日，若繼續在日本活動，則感染或傳染病毒風險增加，希望有相關想法的港人三思。

保安局副局長區志光和入境事務處長曾國衞率領保安局、入境處等30人，前往日本協助正在橫濱的「鑽石公主號」郵輪上的港人回港，保安局局長李家超到機場送行。（羅君豪攝）

對於政府動用火炭駿洋邨轉作強制檢疫中心，郭家麒表示，各國政府包機接國民回國後，通常都是先在軍營強制隔離，特區政府應與解放軍駐港部隊溝通，讓鑽石公主號回港的港人在軍營隔離。

對於郭家麒的建議，民建聯立法會議員周浩鼎則稱「不排除使用解放軍軍營的做法」，但相關做法需經過特定法律程序，若有其他更快做法提供更多隔離營空位應優先考慮。他認為，擬建迪士尼二期的空地可用作建立隔離營，可即時組裝大量隔離設施，政府應考慮使用。