【武漢肺炎】6強制檢疫人士欲離港被截　政府計劃檢控其中2人

「武漢肺炎」肆虐，本港自2月8日起推出強制檢疫，要求14天曾到內地的人回港後需留在處所14天，不得離港。食物及衞生局副局長徐德義今（18日）表示，政策實行11天來，共有6人企圖離開香港，政府計劃檢控當中兩人。 他又指，本港的4間檢疫中心使用率已經接近九成，難以接收從日本鑽石公主號回港的人士，因此有需要啟用可以在短時間內接收大量人士的火炭駿洋村，他強調，設立檢疫中心也是為了保障全港市民，徐說：「如果無咗檢疫中心，就唔可以緊密咁睇住呢啲密切接觸者會唔會結果都成為一個患者。」

徐德義強調，設立檢疫中心也是為了保障全港市民，「如果無咗檢疫中心，就唔可以緊密咁睇住呢啲密切接觸者會唔會結果都成為一個患者。」（張浩維攝）

6強制檢疫人士企圖離港被截獲

徐德義稱，截至2月18日上午，有6名需要強制檢疫的人企圖離開香港，不過被入境事務處在口岸截獲，衞生署已把6人送到檢疫中心，而警方正在調查事件，當局將會檢控其中2人，已向法庭申請傳票。

被問到多人違規下，政府認為政策是否仍有成效時，徐德義稱，在推出公共衛生政策時，當局需要分辨有不同風險的人，以不同方法去處理，他認為接受強制檢疫者非確診者的緊密接觸者、非懷疑個案，風險相對低，所以不會用相對嚴謹的方法監管，否則處理不到這麼多個案。他強調，違規者亦會受處罰，罰則鮮明及重，相信市民應可放心，而當局會繼續突擊檢查，檢查強制檢疫者的手機位置，並說：「個別個案問清楚點解唔喺嗰度（其處所），有啲可以解釋原因，有啲可以改善原因，咁就盡量合作。」

未能留在處所會作個別安排

被問到為何不公開強制檢疫者所住的大廈或酒店地址，徐德義表示，這類人風險較低，與從湖北省回港的人不可相提並論，強調公共衛生政策會有不同層次，需從風險角度為本。今天懷疑有一名患腦退化症的強制檢疫者擅自離家及乘巴士，徐德義稱，如果有個案因特別原因而令他未能留在處所，當局會個別作出跟進及處理。

徐德義稱，現時港府啟用了4間檢疫中心，共有150個單位，使用率接近9成，由於未能容納到從日本鑽石公主號接回港的300多名港人，故有迫切需要啟用火炭駿洋邨作檢疫中心。他解釋，政府會加建檢疫中心的單位，但相信在本月內也未能完成，而駿洋邨就可於短時間內接收到大量需要檢疫的人。他稱，駿洋邨與附近民居相對較遠，附近不是很多密集單位及高層大廈。政府亦已經與駿洋村附近的居民代表及區議員反覆見面，解釋他們主要的擔憂，包括傳染途徑是飛沫及接觸傳播，有24小時醫護及執法人員當值，檢疫者不可自由出入，出入有專車接送等。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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重申設檢疫中心為保障全港市民

徐強調，設立檢疫中心也是為了保障全港市民，並說：「如果無咗檢疫中心，就唔可以緊密咁睇住呢啲密切接觸者會唔會結果都成為一個患者。有時候需要個量係好急同好快，所以好似駿洋邨，都無辦法，今次要來用嚟呢個用途，希望市民諒解。」

張竹君稱，除了住在青衣灝景灣的一宗密切接觸者因特殊情況而未有入住檢疫中心外，其餘所有確診個案的密切接觸者都已送到檢疫中心。當局昨晚公布，如日後檢疫中心飽和，可能需要安排密切接觸者首10天留在檢疫中心，餘下4天改為家居檢疫，被問到飽和程度的定義及當局為何推出較為寬鬆的政策時，徐德義沒有回應。

衞生署其後補充指，由2月8日至2月17日，當局共發出10395張檢疫令，當中有9163人屬香港居民，1232人屬非香港居民；有9894人在家檢疫，357人留在酒店，144人則入住檢疫中心。