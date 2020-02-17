【肺炎口罩】幼稚園社福機構免費派口罩　提供2萬多個口罩

受武漢肺炎疫情影響，香港出現口罩荒，有人批評「有錢都買唔到口罩」。有團體就在疫情下互相幫助，免費派發口罩給香港人。

幼稚園免費派發二萬個口罩

「瑪歌瑞特教育基金會」將於2 月 19 日 （星期三）下午1時起分別於全港三間瑪歌瑞特國際幼稚園 (黃埔、太古、粉嶺) 派發共2萬個口罩，希望藉免費分享口罩傳播關愛共享信息。

派發詳情：

日期：2 月 19 日 (三)

時間：9:30am-11:30am（粉嶺）/1pm－3pm（黃埔、太古）

地址：

瑪歌瑞特國際幼稚園黃埔校（黃埔花園第 7 期地下 G3A 號鋪 （黃埔站 D2 出口））

瑪歌瑞特國際幼稚園太古校 （香港英皇道1060號柏蕙苑高層地下B鋪（太古站B出口））

瑪歌瑞特國際幼稚園粉嶺校 （新界粉嶺中心1期A及B座地下（粉嶺站A出口））

再生會送口罩給基層長者及長期病患者

「王則翠慈善基金」與「再生會」早前在黃大仙舉辦送暖行動，送贈口罩予基層長者，有 800 名長者受惠；唯名額有限，多名長者未能領取。「永輝物流」其後再向再生會捐出5千個口罩，部份會捐贈予『關愛病患基金會』及『香港視障視全人士協會』，餘下大約 4千個則會贈送給基層長者及長期病患者等有需要人士，有需要人士只需致電或 WhatsApp 再生會留下個人資料，「再生會」即會把口罩郵寄給有需要人士。

派發詳情：

開始登記日期﹕2020年2月17日 (星期一) 上午10時正開始

對象：65 歲以上長者、長期病患者及有需要人士

名額：500 名 (每位可獲贈 8 個口罩)

登記方法﹕致電或 WhatsApp 5446 7672 提供姓名、電話、地址及相關符合資格的證明，再生會職員會盡快聯絡登記者並寄上口罩 (每人限取一次，名額有限，派完即止)