【武漢肺炎】逾百零售商罷市求減租　海港城、新城市逾40舖無營業

新型冠狀病毒引發的疫情仍在持續，本港零售業陷入超級寒冬。今日(18日)大約有50個品牌、涉及約200個零售商參與罷市，要求以發展商為首的業主減租。九龍倉置業下的海港城、新世界發展旗下的K11 Musea以及新鴻基地產旗下的新城市廣場都有商戶參與。 《香港01》記者今日下午在多間商場走訪，發現海港城內有約30間店舖未有營業，有商舖門口張貼告示指因目前市況暫停營業一天。新城市廣場、K11 Musea亦有多間商舖未有營業。還有營業的商戶表示，生意比去年反修例運動時還要慘，1月生意比催淚彈橫飛下的12月跌八成。

▼新城市廣場狀況▼

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商舖罷市發起人今日在電台節目中表示，今次的罷市行動主要以零售界為主，由外籍公司或中大型商戶發起，今日參與的租戶除了有零售業外，更有食肆。他並指，有地產商雖然公布減租，但以新鴻基為例，只有部份租戶受惠，至今仍無租戶收到書面通知；機場或港鐵的商場更「衰過地產商」，過去八個月「零資助」。他說，希望商場可以與他們同步過冬。

海港城約30店舖未營業 告示指因市況暫停營業一天

《香港01》記者今日下午到海港城商場視察，發現海港城內約有30間店舖未有營業，其中港威商場內有約4間店舖於門外張貼告示，列明鑑於目前市場情況，故店舖今日（18日）暫停營業一天，當中包括HOBBS、WHISTLES；另外亦有4間店舖則指，因應疫情蔓延會暫停營業直至另行通知，而未有清楚列明何時會重開，當中包括位於海運大廈的MAMMUT、GEOX。

屈臣氏、KFC等連鎖店亦未營業

至於海運大廈底層的童裝區，店舖暫停營業的情況更為嚴重，十多間商舖未有營業，且門外亦同樣貼上告示，稱因應市場近況須暫停營業，當中商戶包括連鎖店KFC、屈臣氏、Venchi以及國際品牌FENDI、KENZO、EMPORIO ARMANI等。

另外，部份店舖雖有營業，惟亦列明因應情況會將營業時間縮短，提早於晚上8時關閉，並且維持營業的店舖，均會在門外張貼告示，提醒顧客進入店內必須佩戴口罩，部份店舖亦會為客人先量度體溫。

▼海港城狀況▼

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新城市廣場多店暫停營業

在新城市廣場，《香港01》記者發現多店暫停營業，未知是否全部與罷市有關。今日沒有營業的商舖包括MAMMUT、GEOX、Watsons Health、曲奇四重奏、LADY M、亞蘇爾澳門菜、優品360等等。當中大部份店舖沒有貼出告示，Lady M在告示中寫出「休息一天，敬請原諒。We are perfectly healthy. Don’t worry.」

有連鎖服裝店職員稱，今年1月的客人人流及生意額均比去年12月大跌接近八成，老闆有關心今日的罷市情況，惟經多番考慮後決定照常營業。有電子器材店店員稱，這兩個月的生意額比去年底銳減超過一半，但他沒有接收過有關今天罷市的資訊。

K11逾10商舖未營業

尖沙嘴K11 Musea今日下午商場人流稀少，約有11間商舖未有營業，當中包括大型品牌MOISELLE、Champion、LACOSTE及Les Nereides等均拉上閘門，部分商戶貼上告示列明因應疫情及市場近況暫停營業，直至另行通知；當中只有一間店舖Beautysaur列明僅今日暫停營業，明日將恢復服務，未知是否響應零售業罷市有關。

▼K11 Musea 狀況▼

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早前有本地傳媒指，九倉置業旗下的海港城曾在上周三（12日）電郵通知租戶，將減收2月份租金五成，另外亦正實施一系列措施對抗疫情，以保障客戶及租戶。九倉置業上周回覆查詢時表示，與租戶簽訂了保密協議，所有洽談的內容和合約安排不對外公布。

新鴻基地產則未回覆新城市廣場商戶罷工的查詢，僅重申向經營有困難的商戶，按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金30%至50%。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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發起人曾表示會繼續罷市 直至業主有反應

發起人早前在電台節目中表示，地產商減租只讓部份租戶受惠，機場或港鐵的商場更是零資助，坦言社會事件加上肺炎疫情，已令生意已跌近九成；他說未來會繼續罷市，直至業主有反應。