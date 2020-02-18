【武漢肺炎】旅發局擬疫後5.3億重振旅業　先向印度越南旅客招手

去年下半年的反修例引起的連月來社會運動，加上今年初武漢肺炎肆虐多個地方，令原本放緩的旅遊業雪上加霜。旅發局表示，現時平均每日訪港數字下跌至每日約3,000人，較2003年「沙士」期間更差，對依賴旅客的酒店業、旅行社及零售等影響頗大，旅發局表示，由於現時仍於「抗疫」期間，正與各業界商討「救亡」，暫定三個階的5大重計劃。 旅發局透露，期望「救亡行動」於5月正式開始，初期非以大型活動吸引，望先刺激港人消費，再吸引外地人再訪港；除內地旅客客源外，會主動出擊吸引高消費市場，當中包括印度、穆斯林地區及越南，相信可為香港旅遊建立新形象、新定位。旅發局預計，連同去年的約2億元盈餘，全年的市場推廣預計為約5.3億元。

旅發局透露，期望「救亡行動」於5月正式開始，初期非以大型活動吸引，望先刺激港人消費再吸引外地人再訪港。（資料圖片）

部份高檔酒店入住率個位數

武漢肺炎疫情影響下，本月來往香港航班機位下跌25%及暫時的38班郵輪取消的影響下，旅遊業界打擊頗大，旅發局透露，2月本港酒店入住率平均只有兩成，部份高檔次入住率只得單位數字百分比，相當嚴峻。

總幹事程鼎一坦言，現時仍於「抗疫」期間，原定的宣傳遊遊行動有延誤，現階段會為旅客提供最新的本地資訊、並於日內已與業界商討支援計劃及進行籌推廣行動。他提到，現時政府為旅業界推出的8萬元資助，業界大多歡迎，但亦期望有更多資助，議會會盡量配合作出本及海外宣傳，望能刺激本地及旅客消費。

先重建市民消費信心

程鼎一又提到，期望5月份疫情有所改善後，先主力「內銷」重建本港市民的消費信心，加強零售業等行業，並不會先以大型活動吸客，「最主要係令本市民有信心出嚟消費購物，其他地方嘅人見到，知道已經可以會有信心嚟玩，加上到時未知會否其他不明因素，包括社會運動，所以傾向不會以大型活動吸客，如果真係要取消，其實都花費唔少。」

此外，由於原定於4月舉行的香港7人欖球賽將延至10月舉行，旅發局會推出更多大型活動作出配合，期望吸引外地旅客重臨香港，旅發局表示，因疫情影響下，近月的型活動已全面「叫停」，期望第四季以新形象吸客，而年底的美酒佳餚巡禮，有望可重新推出。

旅發局透露，本港旅遊要以建立新配套，以新形象、新定位「現身」吸引外地客源。（資料圖片）

加強業界支援、穩住會展及郵輪業務

以往本港主要以內地客源為主，旅發局表示，首兩項工作重點，將會是增加非內地場投資，以均衡客源，並以高消費路為主。程說，未來會主力吸引高消費市場，當中包括印度、穆斯林地區及越南。旅發局解釋，內地旅客訪港固然重要，但相信下半年內地會主推「內銷」，即以內地遊振興經濟，因此本港旅遊要以建立新配套，以新形象、新定位吸引外地客源。

另外的三個工作重點，將會加業強支援、穩住會展及郵輪業務，及於第四季推出大型活動，以大型盛事為各地旅客來正面訊息，程指出，由於去年多個項目暫停下，旅發局有約2億元盈餘，將會向政府申請撥到2020至21年的推廣經費，加上今年將會向政府提出增撥3.3億元恆常推廣開支下，期望於下周布的財政預算案推出後才作最定案。