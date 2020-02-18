【武漢肺炎】警察學院應北大學生會拍片　普通話聲援武漢

早前捐口罩到內地、署名為「海港Sir」的沙田區警區助理指揮官陳凱港，周二(18日)在微博發布一條警察學院的短片，片中一班警員在學院院長張靜帶領下，以普通話齊稱「在香港攜手同心，共抗疫情」，又指「武漢加油，中國加油」，似乎在聲援武漢。不過，警隊官方微博則未有上載有關短片。 警察公共關係科回覆《香港01》查詢指，香港警察學院因應北京公安大學學生會邀請，拍攝短片鼓勵在武漢參與抗疫工作、緊守崗位的人員，現仍在製作階段。警方指，現正積極參與及支援其他政府部門於本地的抗疫工作，並沒有打算派員到武漢支援當地的抗疫工作。

署名為「海港Sir」的沙田區警區助理指揮官陳凱港今日在微博發布一條警察學院製作的短片。（網上截圖）

自稱為「海港Sir」的沙田區警區助理指揮官陳凱港今日在微博發布一條警察學院的短片，片長21秒。片中一班警員在學院院長張靜帶領下聲援武漢，以普通話齊稱「在香港攜手同心，共抗疫情」，又聲援前線醫護及警員，稱「武漢加油，中國加油。」

發布短片的帖文即日獲近三千個內地網友讚好，留言支持警隊，部份稱「看得好感動，激勵人心，血脈相連，血濃於水」，又指「聽到齊聲的普通話，感動，期待未來有一天HKP（香港警察）和內地警察穿上一樣的制服，一樣被熱烈擁戴」等。

應北京大學學生會邀請拍片 並無打算派員到武漢支援

不過，警隊的官方微博則未見上載這條短片。警察公共關係科回覆《香港01》查詢指，香港警察學院因應北京公安大學學生會邀請，拍攝短片鼓勵在武漢參與抗疫工作、緊守崗位的人員。除了這條短片外，學院亦正製作另一條短片，為香港前缐醫護及抗疫人員打氣。兩條短片均在製作中。

警方指，現正積極參與及支援其他政府部門於本地的抗疫工作，並沒有打算派員到武漢支援當地的抗疫工作。