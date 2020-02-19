【武漢肺炎】旅遊業稱受海陸空夾擊陷零收入　盼業主減租共度時艱

社會新聞
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新型冠狀病毒疫情重創旅遊業，20間本港旅行社早前組成「香港旅行社解困大聯盟」，聯盟召集人、香港中國旅行社副董事長姚柏良表示，近月受到海陸空交通三面夾擊，對旅遊業的衝擊是史無前例，本月業務更是陷入冰封，望大業主能率先在二、三月免租，四、五月減租一半，與業界共度時艱。

香港旅行社解困大聯盟希望得到政府與大業主的幫助，寬減租金。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

姚柏良接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，受「鑽石公主號」郵輪事件影響，相信短期內港人害怕乘坐郵輪；而且不少航班取消及未知復飛時間，也擔心被其他乘客傳染，市民外遊意欲大減，甚至出現退團潮，直言整個二月完全無生意。

他稱，旅行社是微利行業，近期街客也只有小貓三幾隻，更多是上來要求退團、退票、退款的人，完全沒有收入，但同時要負擔租金及人工等支出，資金只出不入，資金鏈近乎中斷。他希望大業主在二、三月可免租，四、五月減租一半，甚至把早已支付的三個月按金用作扣減租金，讓旅行社預留更多流動資金辦理退票，與業界共度時艱。

對於目前有不少港人因疫情滯留日本及武漢等地，姚柏良指旅行社在當地有地接社，願意在交通層面協助港府接載港人回港，但困難在於當地政府對傳染的考量。

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