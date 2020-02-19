【武漢肺炎】香港航空裁員400人　170人今起陸續收「大信封」

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，令本港的旅遊業及航空業步入寒冬，國泰航空及香港航空早前向員工推出無薪假計劃，以應對航班停飛的情況。香港航空亦證實，今年將進一步減少人手，共影響約400名員工。 《香港01》接獲消息指，香港航空今日起170名員工會陸續收到解僱通知，由即日起生效。受影響員工包括機組及地勤人員，包括正放無薪假期的員工。據了解，港航會在三日內逐步發放解僱通知。 港航回應事件稱，約400名機組和後勤員工會被裁減，公司於今天通知受影響的機組員工。受影響的機艙服務員最後的受僱日期為2020年3月18日。被裁員工之前所申請的無薪假將會被取消。

+ 10 + 9 + 8

消息：港航解散停機坪工作人員

消息人士透露，香港航空約170名員工，今日起透過電話或電郵收到解僱通知，由即日起生效。受影響員工包括機組及地勤人員，當中以本地員工為主，包括正放無薪假期的員工。另有消息人士指，港航在無預警下解散全部停機坪工作人員，並會在今日起的三日內發放是次裁員計劃的解僱通知。

港航：受影響機艙服務員最後的受僱日期為3月18日

香港航空回應指，受持續的航班和機隊調整影響，對機組和後勤員工的需求顯著減少。港航指，如早前所公佈，約400名駐香港及海外的機組和後勤員工會被裁減，會於今天通知受影響的機組員工。受影響的機艙服務員最後的受僱日期為2020年3月18日。

被裁員工之前所申請的無薪假將會被取消，而賠償會根據其原本薪金，僱傭合約條款及勞工法例支付。而旅遊和醫療福利將會有效至受僱日期完結。

港航證實，人手整合計劃將影響約400名員工。（資料圖片）

港航：計劃將影響約400員工

港航主席侯偉於本月7日向員工發電郵，指除現行涉及約400名員工的裁員計劃外，今年將進一步減少人手，包括自然流失及將部分機師轉到其他航空公司。此外，港航亦要求香港的地勤人員從2月中起，每月最少放兩周的無薪假，或實行每周三天工作。

港航其後證實，人手整合計劃將影響約400名員工，並指一些非主要功能的服務將改由外判服務商承包。

削機上服務 今起暫停飛機餐

另外，香港航空表示，為減低機組人員及乘客接觸到新型冠狀病毒的風險及加強預防措施，除限制機艙活動，將臨時調整機上服務，除了不會提供被和枕頭，也不會提供雜誌及報紙，而且機上餐膳服務只會剩下水，其中會為商務艙乘客提供枝裝水，經濟艙乘客則有盒裝水。