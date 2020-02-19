【武漢肺炎】七旬死者確診前十日有病徵　醫生籲勿延誤求診

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，第55宗個案、獨居於葵涌石籬二邨的70歲男子因病情惡化，今早（19日）離世。他入院時報稱已氣促及有痰超過10日，並需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。 患者的死因仍有待公布，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超相信，他集合了多個高危因素，包括年長、延遲求醫和長期病患。長者的身體機能退化，病毒一旦入侵不同器官，容易造成炎症反應及器官衰竭。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，當患者延誤求診及服藥，病毒感染對器官造成的破壞難以逆轉，便會致命。他提醒市民如出現病徵，必須盡快求醫。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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梁子超：長期病患者比一般人高危

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，長者的身體機能退化，病毒一旦入侵不同器官，容易造成炎症反應及器官衰竭。另外，患者入院時報稱已氣促及有痰超過10日，延緩求診亦是病重原因之一，當患者確診時，體內的病毒或已大量繁殖，未能及時接受藥物及支援性治療，導致病情惡化。

而長期病患者比一般人士高危，譬如心肺疾病導致器官容易衰竭；糖尿病或破壞人體的免疫系統；癡肥會影響呼吸及容易引致炎症反應，這些疾病均可能使病情變差。

他補充，如長者跌倒後需長期臥床，對肺部亦有不良影響，增加病情惡化的風險，但相信並非該名患者致命的原因。

梁子超續說，這次疫情的「病徵光譜好大」，大部份患者的病徵輕微；少數患者沒有病徵；卻有患者情況危殆，甚至死亡。他相信，患者情況的差異與個別身體機能及病毒量有關，而吸入病毒的途徑也可能構成影響，但醫學界暫時未有足夠證據下定論。他又稱，由於大多數患者情況穩定，只要本港的公營醫療系統能繼續支撐是次疫症，相信死亡率不會太高。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超（資料圖片）

曾祈殷：唔好因為驚 唔去政府診所做檢測

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦表示，年紀大及長期病患均會削弱人體的抵抗力，「當抵抗力變差，病毒就會容易複製得更多、更快。」他特別指出，服用類固醇藥物會壓抑患者自身的免疫系統，或使病毒入侵情況惡化。

曾祈殷續稱，當患者延誤求診及服藥，病毒感染對器官造成的破壞難以逆轉，便會致命。他提醒市民如出現病徵，必須盡快求醫，「依家得政府醫院同診所驗到新型冠狀病毒，好多市民都話唔敢去。唔好心存僥倖以為自己唔會中招，有病徵、有懷疑就要去睇醫生同做檢測。」

與沙士相比，曾祈殷相信武漢肺炎的死亡率不會高，因本港暫未出現大型社區爆發，而目前確診的病人也開始痊癒，「只要大家肯及時求診、及時接受隔離，我對今次疫情態度係正面。」

曾祈殷表示，不少市民恐懼到公立醫院或診所求診。（資料圖片／余睿菁攝）

患者生前獨居於石籬二邨，於2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈醫院急症室，入院時報稱自2月2日出現疲倦、氣促和咳嗽帶痰，後確診患上武漢肺炎。他當時已經情況危殆，直接被送入深切治療部，需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。