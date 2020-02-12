【武漢肺炎】400萬口罩抵港僅達政府已落單量7.5%　分發情況未明

特首林鄭月娥多番指會在全球採購口罩，究竟有無成果？政府物流服務署今日（12日）回覆查詢指，目前已訂購超過5,300萬個口罩，至今已送達的口罩約400萬個，即實際到港數量只是佔訂購總數量的約7.5%。 另外，懲教署昨日（12日）回覆查詢指，署方產量會增至每月約250萬個。不過就政府口罩存庫的使用情況，及各部門每日使用量，懲教署至目前提供了幾多口罩，分發了多少個予政府部門等，物流署未有提供。

懲教署為提高產量，將羅湖懲教所口罩工場改為全日24小時運作。（懲教署網頁圖片）

政府物流署負責採購口罩，署方表示目前已訂購超過5,300萬個口罩，至今送達的口罩約400萬個。物流署並負責分發懲教署口罩。就懲教署直至目前共向物流署提供了多少口罩，懲教署回覆查詢僅重申，因應政府部門對過濾口罩需求急增，24小時運作口罩工場，預計產量可達每月約250萬個。

不過就政府口罩存庫的使用情況，及各部門每日使用量，懲教署至目前提供了幾多口罩，分發了多少個予政府部門等，物流署未有回覆。

特首林鄭月娥於上周六（8日）表示，政府庫存有1200萬個口罩，只足夠政府部門使用一個月。

黃埔花園有居民確診後，有人拖着幾箱口罩。（資料圖片 / 張浩維攝）

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