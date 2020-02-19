【武漢肺炎】太古城患者外父6次返內地曾發病　或屬家族染病源頭

衞生署公布，截至今日（19日）共有63宗新型肺炎確診個案，最新確診的個案是一名83歲婦人，她因跌倒入住屯門醫院期間，其住在太古城的女婿及女兒先後確診，是本港第57及第60宗個案。院方至昨日（18日）為83歲婦化驗呼吸道樣本，結果對新型病毒呈陽性。 衞生署衞生防護中心指，初步調查顯示八旬女病人的丈夫，即太古城患者的外父於1月中旬至下旬曾六度往返內地，並到過樟木頭與朋友聚會，農曆新年期間兩度與女婿見面，他在一月內因病曾求醫，目前正等候化驗結果。防護中心表示，按流行病學調查及潛伏期推斷，病人丈夫或是這家人的首位患者。 由於83歲婦未確診前曾在屯門醫院接受髖關節手術，並在骨科病房留醫3日，目前有15個醫護及6個骨科病人需隔離並接受病毒檢測。

本港第63宗新型肺炎確診個案，患者是83歲女病人，與丈夫住在屯門青榕街1號海景花園一座。她的女婿（第57宗確診）是住在太古城的巴馬丹拿集團工程師，其同事（第59宗）亦確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日透露，83歲女病人於2月15日跌倒骨折，經屯門醫院急症室轉入骨科病房，2月16日接受髖關節手術，之後院方得知其女婿及女兒先後確診，2月18日為病人做病毒化驗，最終確診。

老婦於2月14日有輕微流鼻水，但她留醫期間無發燒，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻補充指，女病人入院時的肺片清晰，不屬肺炎個案。他指病人溝通上有困難，醫護與病人丈夫聯絡後才得知有家人是確診者。

外父12日內6度前往內地 過年前曾咳嗽

張竹君稱，初步調查顯示，女病人的丈夫、即太古城確診工程師的外父於1月內曾多次經羅湖往返內地，多數是即日來回，日期包括1月14、17、18、21、23及25日，期間到過樟木頭與朋友聚會，農曆新年前外父曾經咳嗽，數度求醫。這對外母外父，於1月27日曾與太古城的女兒及女婿吃飯，1月29日女婿曾送東西予外父。目前外父在屯門醫院等候病毒檢測結果。

張竹君表示，根據流行病學及潛伏期推測，有可能外父是這家人之中最初的患者，但仍需等候外父的檢測結果才能確認，不過張坦承，確診者外父發病至今相隔很長時間，未必驗出結果。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，交代本港疫情最新發展。（羅君豪攝）

病人入住普通病房3日後才確診 醫管局：當時病房醫護有適當保護裝備

83歲女病人於2月15日入住屯院骨科病房，2月16日接受手術，其女婿及女兒先後於2月16日及17日確診，惟至2月18日，院方才得知老婦的家人是確診者，並將她轉入隔離病房，即病人至少於普通非負壓病房住了3日，才被隔離並接受病毒檢測。

劉家獻解釋，該病人入院時病徵不明顯，加上其親人在她入院後才確診，病人入院時並非密切接觸者。劉續指，病人的肺清、無發燒，當時的病房醫護已有適當保護裝備，而一般病房醫護接觸非確診者時會戴上外科口罩，如需接觸確診者則要穿上保護衣。至於手術室的醫護，劉家獻指該病人非高危，手術時亦無插喉，無霧化風險，毋須全套保護裝備。劉家獻強調，「睇返轉頭佢哋裝備係適合」，因此至今未有醫護被列作緊密接觸者。

該骨科病房有6個病人與確診者在同一個病格，正隔離治療並接受病毒檢測，另有26位同病房的病人屬其他接觸者，治療如常。另外有15個醫護人員需接受病毒測試，當中9人的化驗報告呈陰性，餘下6人正等候結果。