【武漢肺炎】居太古城男患者及同事曾到醫管局開會　座位表曝光

「武漢肺炎」繼續肆虐，本港昨天出現第57宗個案，患者是住在太古城的54歲男子，他在巴馬丹拿集團任職工程師。衞生署今天（17日）公布，該患者的45歲男同事亦初步確診，而二人曾經在2月6日一同到醫院管理局總部出席一個會議。 《香港01》收到一張當日會議的座位表，顯示當天共有14人一同開會，54歲男子與45歲男子分別坐在長桌兩邊，在他們之間有4名醫管局員工，其他人則為不同工程公司的職員。

（香港01製圖）

一張會議座位表顯示，54歲的確診者與45歲初步確診者分別坐在長桌兩邊，54歲男子的左邊是4名醫管局職員，而45歲男子的右邊是巴馬丹拿的一名同事，與醫管局職員相距亦近。據了解，參與會議的14人中有人出現發燒。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名45歲男子初步確診，他與54歲男子是同事，雖然二人在巴馬丹拿集團所在大廈的不同樓層工作，但每次碰面都會聊天、討論，未必每次都有防疫裝備，故屬於密切接觸者。

她指，二人更曾經在2月6日一同到醫管局大樓開會，署方會追蹤與會者，了解是否有共同曝露源頭，也會跟進二人開會前後有無到大樓的其他位置。署方暫時獲悉當天共有15人開會，目前只接觸到1、2名與會者，他們未有出現病徵。而醫護消息則流傳，與會有兩名工程顧問公司代表有發燒。

記者多次問到為什麼醫管局昨天沒有在記者會上公布患者曾到醫管局開會一事，劉家獻（右）稱，因為患者在出席該會議後才發病，「理論上沒有傳染可能」。 (鄭子峰攝)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，54歲男子僅在2月6日到醫管局開會，而45歲男子就分別在2月6日及2月7日都有到醫管局開會，兩次會議分別歷時約15至20分鐘，而兩次會議合共有5名醫管局員工出席，全部人都有戴口罩。

劉家獻稱，5人都沒有病徵，暫時無人需要檢疫或隔離。不過，對於會議所在樓層、會議的主題、與會者的身份等問題，他均沒有回應。

患者會議後才發病，理論上沒有傳染可能

記者多次問到為什麼醫管局昨天沒有在記者會上公布患者曾到醫管局開會一事，劉家獻稱，因為患者在出席該會議後才發病，「理論上沒有傳染可能」，因此希望在收集到更多資料後，才在今天公布。他補充，醫管局會再加強清潔公用地方、會議室，可行時會安排視像會議，減少接觸，也會考慮要求日後參與會議者要先量體溫。

有消息透露，住在太古城的54歲男患者近日曾與一名45歲男同事到醫院管理局開會。 （資料圖片）

另外，值得注意的是，醫管局員工陣線在該周曾發起罷工行動，2月6日工會代表曾與醫管局管理層於總部會面，翌日工會在總部舉辦請願時，一眾醫護人員曾在大樓地面一層逗留多個小時，期間亦有到大樓5樓要求與管理層會面，未知醫護人員是否有可能與巴拿丹馬2名職員相遇。

巴馬丹拿：兩個會議均為兩小時

巴馬丹拿集團發言人回覆查詢時指，確診的45歲男子在工程師部門任職，他的最後上班日期是2月11日，目前該公司無接獲其他員工表示不適，而自有員工確診起，該公司已即時決定所有員工在家工作，直至另行通知，另亦即時安排了專業清潔公司作全面消毒。

巴馬丹拿集團發言人指出，兩名員工出席的兩個會議「均為約兩小時」，說法與醫管局有所不同。