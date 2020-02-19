【武漢肺炎】警未啟動超級電腦追蹤傳染病　曾助查沙士爆發路線

新型冠狀病毒疫情持續，本港至今累計已有62宗確診病例。有專家提出，有多宗患者均是在港島東區活動，但難有合理推論，政府應使用警方的「超級電腦」分析患者之間的關聯。警方於2003年沙士期間利用「超級電腦」成功追尋感染源頭，並於2016年推出第三代系統，引進「傳染病感染追蹤」功能。 《香港01》記者於過去一個月，兩次向警務處查詢會否為今次疫情啟動「超級電腦」協助追蹤疫情，均獲覆指其「超級電腦」隨時準備就緒，但未有啟動。有消息指，衞生署今次利用其「傳染病資訊系統」（CDIS）追蹤個案，故未有要求警務處啟用「超級電腦」及提供個案資料。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（19日）在記者會上表示，暫時當局都可以應付到目前的疫情分析，已跟警方溝通，假如本港個案增多及患者關係「錯綜複雜得好緊要」會要求協助。

刑事部掌管 可作災難支援

據資料，警方俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），是由刑事部刑事支援科掌管，主要用於刑事調查、災難支援、傳染病追蹤，利用大數據收窄調查範圍，2003年有協助衞生署追尋沙士源頭經驗，能連結患者的關係及追蹤路線，找出爆發熱點。

另亦在2004年南亞海嘯時亦用作辨認死傷者身份。警方於2016年推出第三代「超級電腦」，耗資4,398萬元，引進圖像分析及「傳染病感染追蹤」功能等，系統並引入了自動收集數據裝置，具無線射頻識別及生物鑑別技術。

記者一個月前後兩度向警方查詢 仍稱未啟動

武漢肺炎襲港近月，《香港01》分別於1月14日及2月18日向警務處查詢，會否啟動其「超級電腦」協助追蹤疫情，警方兩次、包括昨日（18日）回覆均指，「警方一直緊密留意有關新型冠狀病毒感染個案的事態發展，並與其他政府部門保持緊密聯繫。『重大事件調查及災難支援系統』隨時準備就緒作數據分析，但暫時並未就此事件啟動。」

警方消息指，「超級電腦」一直準備就緒，在初期曾向衞生署提出，但未收到啟動要求，據他所知，衞生署今次應用自己部門的系統追蹤個案，警方只能在收到衞生署要求及轉介個案資料後，才會啟動系統分析。

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衞生署2016年啟動「傳染病資訊系統」

據政府資料，衞生署衞生防護中心的「傳染病資訊系統」（CDIS）於2016年啟用，連結了各疾病監控系統，包括不同衞生機構及社區院舍，能蒐集來自不同源頭的資訊，實時在同一個平台進行數據分析及信息發放。在偶發性個案及疫情爆發時，可進行不同階段的流行病學調查，調查人員即時可獲得醫院管理局內臨床及化驗室資料。

衞生署衞生防護中心的「傳染病資訊系統」（CDIS）於2016年啟用，連結了各疾病監控系統，調查人員即時可獲得醫院管理局內臨床及化驗室資料。（政府圖片）

衞生署發言人回覆表示，傳染病資訊系統(CDIS)屬恆常運作的傳染病呈報系統，包括各種重大傳染病。

因應是次疫情，中心於1月初和醫管局合作在CDIS的緊急平台上建立名為「eNID」的電子通報系統，並於1月6日正式啟動。中心可透過eNID即時獲得公立醫院病人的臨床及化驗資料，以實時監測呈報的懷疑個案。中心會繼續密切注視本地疫情的發展，如有需要會與警務處合作啟動MIIDSS系統，以在流行病學調查上提供支援協助。

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