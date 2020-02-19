【武漢肺炎】工會政總集會　懷孕衞生署文員冀不用輪更外出工作

新公務員工會今日（19日）在政總外舉辦集會，有參與集會人士在政府總部外掛起「廢府之言，罔顧安全」等標語，以表達對政府於是次抗疫政策上的不滿，並為一眾前線抗疫團隊打氣。 由於受疫情影響，工會呼籲現場參與集會人士盡量與身旁的人保持距離。有懷孕的衞生署文員表示，過去只在寫字樓五天工作，惟近日收到通知或需外出，並轉至七天、分成三更工作。她擔心影響作息及健康，希望孕婦能豁免新措施￼￼￼。 政府發言人回應指，新工會呼籲公務員和市民聚集，做法不負責任，對公務員和市民的安全置之不顧。發言人又指，新工會發動示威集會，企圖分化公務員隊伍、製造矛盾，對此深表遺憾。

集會期間，工會提供酒精搓手液予有需要人士，亦向會員派發口罩，又提醒集會人士，參與公眾活動期間，須注重個人衛生，為人為己，如感到不適，請留在家中或儘快求診。

有參與集會的衞生署文員表示自己正懷孕，過去每周均在寫字樓五天工作。惟過去數星期收到通知，未來或需要轉至七天分成三更工作，當中包括通宵更，更有機會需要外出工作。

該文員透露至今仍未收到任何實際上班的詳情和通知，惟她擔心分三更工作有機會影響作息，外出工作亦會增加感染風險，希望政府能夠豁免孕婦新工作的安排，保障孕婦健康。

市民表達對政府於是次抗疫政策上的不滿。（羅君豪攝）

另外，不願上鏡的公務員余小姐表示，近日家居工作雖然未有影響其工作，惟她指知道有房屋署及社署的前線職員需要送飯，接觸家居隔離的市民，惟他們卻未有全副防護裝備，只有口罩等簡單裝備，大大增加工作的危險性，更有職員曾透露僅取得五個過期口罩。

公務員冀政府增加防疫裝備透明度

余小姐認為政府作為僱主，實在有責任保護員工，直斥「連基本保障都冇，憑乜嘢叫人返工？￼￼￼￼」她透露自己工作的部門，每人每日僅可取一個口罩，並需要簽名作實，甚至聽過有部門需要上繳口罩。她認為政府必須要加大力度處理疫情外，同時亦要增加防護裝備數量的透明度。

集會有逾500人參與。（羅君豪攝）

工會指近日一直關注公務員「特別上班安排」、「防疫配給」及「政府部門物資分配準則」事宜，並曾就此相關事宜約見公務員事務局。惟工會指政府至今，對工會提出會面的要求未有任何回應。工會表示於晚上7時30分，工會收集集會人士的意見卡後，將向政府代表遞交意見箱。

工會透露會員人數已超過3,000人，希望透過今次集會，促請特首林鄭月娥撤回其早前批評工會「極端言論」的指控、並在制度上作出改革，改善政府形象和施政。工會亦希望籌組資金支援抗疫基金，以支援醫護界人員。有到場的醫管局員工陣線代表表示，希望政府能全面封關，以保障醫護及市民健康。

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政府：工會不負責任 企圖分化公務員隊伍​

政府發言人回應稱，新工會組織示威集會，呼籲公務員和市民聚集。在疫情嚴峻的情況下，這做法完全不負責任，對公務員和市民的安全置之不顧，並且明顯有違政府減少社交接觸的重要抗疫指引。



至於新工會以警務人員在青衣長康邨執勤時的防護裝備，質疑警務人員的防疫配備比前線醫護人員更好，局方的回覆亦已明確表示，防護衣的分配是按工作人員崗位涉及的風險而訂定。另外，政府更已經多番公開就警隊的保護衣物以及政府分發防疫裝備的準則作出解釋，以釋除公眾疑慮和誤解。



發言人續指，令人深感失望的是，新工會似乎漠視局方的回覆和政府不斷所作的回應，反而以不滿特別上班安排和政府物資分配準則為藉口，發動示威集會。政府對這種企圖分化公務員隊伍、製造矛盾、打擊公務員士氣的行徑，深表遺憾。