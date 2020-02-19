【武漢肺炎】患者曾到屯門海天花園酒家　衞生署尋同時段食客

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（19日）晚上8時，新增3宗確診新型肺炎個案，累計錄65宗。 其中第63宗個案是83歲女病人，太古城確診工程師的外母，中心指她於2月14日早上9時至11時，曾到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳。中心呼籲同時間到訪海天花園酒家1樓的市民，如果於稍後出現相關病徵，應致電通報。 另外兩宗確診個案是住在小西灣邨瑞滿樓的一對夫婦，分別為68歲男病人及70歲女病人，兩人發病期間到過北角道 1-9A 號皇冠大廈。

衞生署呼籲曾到屯門海天花園酒家的食客，如有病徵應致電通報。（倪清江攝）

衞生署衞生防護中心公布，正調查三宗新增的新型肺炎確診個案，至今本港確診個案累計65宗。

第一宗個案涉及一名83歲女子（為第63宗個案），她是為第57宗個案的外母、以及第60宗個案的母親。病人有長期病患，居於屯門海景花園一座。她於2月14日出現流鼻水，2月15日因跌倒骨折被送往屯門醫院骨科病房治理，並於2月16日接受手術。其後屯門醫院醫護人員獲悉病人的女兒及女婿均確診感染新型冠狀病毒，遂於昨日（18日）安排她入住該院隔離病房及接受病毒病測試。

病人丈夫曾咳嗽、現已痊癒 正等候病毒檢測結果

病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫自1月25日起出現咳嗽，並已痊癒。他現時沒有出現病徵，已被安排入住屯門醫院隔離病房，接受進一步檢查。

中心透露，病人曾於2月14日早上九時至十一時期間於屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳。曾於上述時段到訪海天花園酒家1樓的市民，如果於稍後出現相關病徵，請致電衞生防護中心熱線。

中心曾指，病人的丈夫曾於1月份6度北上，並與內地人聚會，同月25日起出現咳嗽，並已痊癒。他現時沒有出現病徵，已被安排入住屯門醫院隔離病房，接受進一步檢查。

衞生防護中心熱線：2125 1122 運作時間：每日上午八時至午夜十二時

小西灣夫婦無外遊 同住女兒無病徵

第二及第三宗個案涉及一對夫婦，分別為68歲男病人（為第64宗個案）及70歲女病人（為第65宗個案）。他們有長期病患，居於小西灣邨瑞滿樓，於2月12日出現咳嗽，2月18日因持續咳嗽向私家醫生求診，之後到東區尤德夫人那打素醫院並入院接受治療。

他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。他們於潛伏期內沒有外遊，其同住的女兒沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。中心正跟進相關接觸者追蹤工作。

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