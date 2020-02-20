【武漢肺炎】政府撥96億資助旅遊零售業　賓館旅行社每間獲派8萬

因應武漢肺炎疫情，政府將防疫抗疫基金加碼至300億元，並向立法會財委會提交文件申請撥款。 政府建議撥款其中約96億元，向旅遊、零售及食肆業界提供一筆過資助，包括向每間旅行社及持牌賓館發8萬元資助，預計可在基金成立後一個月內派發。 另外，港府亦建議向政府合約清潔工友及保安工人，派發最少4個月、每月1000元的補貼，估計6.2萬名工人受益，耗資約2.5億元。

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政府提交予立法會財委會的文件建議，撥款約96億元，向旅遊、零售及食肆業界提供一筆過資助，在旅遊業方面，港府稱，由於賓館的入住率據報跌至極低水平，而旅遊業界自2019年下半年起已受社會事件影響，是次疫情或令小型旅行社受進一步打擊而倒閉，計劃向每間旅行社及持牌賓館派發8萬元資助。

目前全港有約1,800間持牌賓館及約1,736間持牌旅行社，涉及資助金額約2.9億元。政府稱，只要各賓館及旅行社可確定其入帳戶口，預計可在基金成立後一個月內派發。

政府亦建議撥款37.3億元，向食肆業界持牌人派發8萬元或20萬元的資助，另外亦預留56億元助零售業度過難關。

派12.5億元予前線工友及保安員

文件提到，港府建議利用基金，向為政府及房委會服務合約下的清潔工人、廁所事務員及保安工人，派發最少4個月、每月1000元的補貼，估計6.2萬名工人受益，總支出約2.5億元。

其他樓宇的清潔及保安人員亦同樣受惠，政府建議向除了公屋及「三無大廈」以外的私人住宅、房委會出售計劃的樓宇，以及房協出售計劃的樓宇，其前線清潔或保安人員，同樣可獲每月1000元津貼。至於以法團或物管公司為單位的樓宇，可獲2,000元作加強清潔工作的補貼，預計超過20萬名在約33,000幢樓宇服務的前線物管人員受惠，這項計劃支出約10億元。

基金成立後，清潔工友及保安員料於3月開始申請，政府預計申請期結束後三週開始發放津貼。