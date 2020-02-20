【武漢肺炎】駐武漢辦主任馮浩賢：為滯留湖北港人支援特定藥物

爆發新型冠狀病毒的武漢上月23日「封城」，逾2000港人滯留湖北，港府早前確認有三個港人家庭、共10人在湖北確診。駐武漢辦主任馮浩賢接受中新社訪問時表示，已為滯留湖北港人的特定藥物需求建立供應系統，目前已有六批藥物運抵，分發給了120餘人。

馮浩賢（右）表示，已為滯留湖北港人的特定藥物需求建立供應系統。（馮浩賢提供 / 中新社）

馮浩賢表示，滯留湖北港人所需的長期服用藥物由香港醫生處方，隨身藥物至疫情後期已不足夠，很多藥物亦未進入內地市場，只能從香港醫療系統收集及運至湖北，故透過他們幫忙從香港醫生多開一些藥物補充。據初步統計，目前有超過2500名港人滯留在湖北，大部分為農曆新年返鄉探親人士，馮浩賢指在武漢以外的港人，只能委托當地政府有關部門協調幫忙。”

截至2月16日，先後有10位在湖北港人確診新冠肺炎，當中七人在武漢住院，三人在恩施住院。

香港特區政府駐武漢辦工作人員整理發自香港的藥物。（馮浩賢提供 / 中新社）

當武漢宣布即將「封城」，馮浩賢退掉返港機票，選擇堅守，與其他五位同樣留下的辦事處香港工作人員第一時間建立指揮部，開通電話熱線為有需要港人提供及時服務。他在訪問中解釋，「我們六個人全天候工作，二十多天來沒有停過，每天都是忙得要命」，與港府聯系及上報情況，透過網路發布疫情信息，以及協助滯留港人解決問題。