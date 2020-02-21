【武漢肺炎】口罩貨源增加　印尼製最平二百元　N95炒價跌逾四成

續稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情擴散，市民爭相搶購口罩，不少藥房因貨源短缺和批發價飆升，一度提升口罩零售價至每盒498元。 《香港01》記者昨日(20日)分別到銅鑼灣、旺角及深水埗區的藥房巡視，發現市面有大量東南亞製的口罩出售，其中以印尼製的較多，一盒售價約200元至360元，價格較早前回落；而N95防護口罩，亦從上月底的每個68元跌至38元，售價大跌44%。雖然價格大幅回落，購買的口罩的市民卻屈指可數。 有店員指，價格下跌與貨源增加及大量向東南亞國家採購口罩有關，惟疫情嚴重多國開始禁止口罩出關，料價格或將再次飆升。

《香港01》記者今日分別走訪銅鑼灣、旺角及深水埗區一共20間藥房，僅深水埗三間藥房的口罩售罄。相比上月底，藥房只剩下少量中國、日本和香港製口罩，市面湧現大量東南亞如印尼、越南、泰國、孟加拉製口罩。多間藥房亦把口罩剪開，掛在貨架上，向市民證明口罩的質量正常。

印尼製最平一盒200元

綜觀藥房出售口口罩的情況，印尼製的口罩在所有藥房均有售賣，更有10多款不同規格和包裝設計，每盒約售200至298元，售價為多國製造中最便宜；然而僅有一款屬醫護用外科口罩，稱具備VFE、BFE、PFE認證規格，售為每盒398元。

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無標明生產地口罩 店員稱孟加拉製

而銅鑼灣和旺角，分別有兩間藥房售賣越南製口罩，約298至398元一盒。

至於泰國製口罩，於銅鑼灣有兩間藥房出售賣，每盒分別售250及298元；然而，銅鑼灣有一間藥房出售價值238元的口罩，然而貨架上並未標明生產地，惟記者向店員查證後，店員稱口罩屬孟加拉所製。

香港、美國、日本製口罩亦有售 韓國製口罩每盒398元

香港製造的口罩於銅鑼灣的一間藥房亦有出售，並稱具備BFE和PFE認證規格，一盒售450元；旺角則有一間藥房有出售中國製口罩。

一間銅鑼灣和三間旺角藥房有售韓國製口罩，價格為280至398元一盒及198元10個，售價為多國製造中最昂貴；僅得一間旺角藥房售美國製口罩350元一盒，以及日本製兒童口罩250元一盒。

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KF94口罩泛濫 N95一個38元

至於號稱防護較強及較舒適的韓國KF94口罩，所有藥房均大量發售，與印尼製口罩一同堆積在貨架上，價格約23至39元一個。

另外，銅鑼灣和旺角共有三間藥房有賣N95防護口罩，為38至40元個，價格比上月底暴跌逾四成。

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職員︰口罩量僅短期增加 價格或將再次飆升

藥房職員指，本月初口罩的價格曾一度售298至498元一盒，惟近日同業大量向東南亞國家採購口罩，引致來貨增加和批發價下調，同時印尼製口罩質素參差，價格因而有所調整。

但職員指口罩量短期增加，不代表價格繼續下調，因武漢肺炎的疫情擴散至全世界，多國開始禁止口罩出關，更認為該批次的口罩售光後，價格或將再次飆升。