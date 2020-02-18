【武漢肺炎】急症及門診病人倘現病徵　需交唾液化驗　以辨輕症者

由於部份新型冠狀病毒肺炎的病人病徵較輕微，有數名病人在確診前曾多次在社區的私家醫生求診。醫院管理局宣布明日（19日）起加強監測，由早前為住院肺炎病人做病毒檢測，擴闊檢測對象至急症室及普通科門診病人。若病人年滿18歲或以上，有發燒（攝氏37.5度或以上）及呼吸道徵狀，或有輕微肺炎感染，便需自行收集唾液樣本，之後交回診所由衞生署負責化驗。倘結果為陽性將獲安排送院治療。 醫管局稱，新措施目的是盡快辨識染疫病人，減低其在社區傳播的風險，現時衞生署每星期可做5,000至6,000個病毒測試，新措施會先試行一周再檢討成效。

監測對象擴至急症及門診病人

食物及衞生局副局長徐德義今日表示，留意到有關部份新型肺炎個案病徵較輕微，病人往往在不同地方求診，最後才在公立醫院確診，檢視過衞生署的新發現及動物傳染病科學委員會、與感染控制科學委員會科學委員會最新建議後，決定明日起進一步加強防控，醫管局會將「加強化驗室監測計劃」的監測對象由住院肺炎病人，擴至急症室及門診、有相關病徵的人。徐德義形容是「多一個窗口」盡早找出患者，從公共衞生角度而言，更有助保障市民。

病人自行取唾液樣本交回診所

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，自局方1月中起實行「加強化驗室監測計劃」以來，已為合共9,400個屬呈報準則以外的病人進行病毒檢測，當中20人最終確診，數目佔本港全部確診個案宗數的三分之一，今次再擴大檢測範圍，希望盡早找出病人，以減低病人在社區傳播予其他人的風險。

測試呈陽性將安排隔離治療

他進一步解釋細節，若在醫管局普通科門診或急症室求診的18歲或以上病人，有發燒、即體溫達攝氏37.5度或以上及呼吸道感染徵狀，或肺部有感染的輕症病人，若醫生診斷他們不需入院，會獲發一個樣本瓶，由病人於翌日早上自行收集「深喉唾液樣本」，交回門診或急症室，化驗會由衞生署的實驗室負責。化驗結果料需兩至三個工作天完成，若結果為陽性，病人會獲安排送院隔離治療；若結果為陰性，將以短訊通知病人。

有短片教病人如何收集樣本

在化驗報告未出之前，病人可以回家，劉家獻解釋是由於醫院主要收治嚴重個案，無需額外增加輕症病人入院的風險。被問到自行取樣本會否影響化驗結果準確度，劉家獻稱，病人需滿18歲，目的是為確保病人能理解如何取樣，醫管局有拍短片示範如何收裝、包裹及清潔，期望予使用者跟隨，又提醒採集樣本時間應在起床後、未刷牙漱口及飲食前。他又提到香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾做研究，以深層次唾液測試準繩度高，有關做法簡單，亦無創傷性。

試劑自行研發存量充足

劉家獻續指，現時每日約3,000急症室求診人次，普通科門診每日則有約1萬人次，目前難以評估需接受檢測的人數，醫管局會先試行一星期再檢討是否需再調整。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，現時署方的測試試劑是自行研發，並非購買回來，現時化驗所的試劑量充足。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

本周三早上9時起生效

醫管局就加強監測門診及急症室病人發出新指引，相關文件提及新措施將於2月19日早上9時起實施，在17間急症室及超過50間普通科門診試行，由醫生診斷相關個案是否屬監測範圍，需提交唾液樣本化驗。收集得來的唾液樣本應被放在標明「生物式危險」的袋中。

指引建議病人等候化驗報告期間，應盡快回家休息，避免外出；若期間病情惡化可戴口罩並到附近的急症室求診，有需要可召救護車。化驗結果對新型病毒呈陰性的病人，將會收到寫有「閣下最近於醫院管理局的檢測結果呈陰性反應。」的短訊。