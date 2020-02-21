【鑽石公主號】港人確診者憂心船上妻子　望港府盡快送妻子回港

政府昨（20日）安排首班包機接載「鑽石公主」號郵輪106名乘客返港，今早入境處通知仍滯留港人沒有確診或曾與確診旅客有緊密接觸的旅客均可離船及選乘下午六時包機返港。有港人確診者被送往日本醫院，稱目前精神及身體狀況良好，估計最快一至兩星期才能離開，但最憂心還是被困在船上情緒低落的長期病患妻子，希望港府盡快安排返港隔離。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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陳先生的父親在郵輪上確診感染，送往日本醫院，同船有長期病患、病毒測試呈陰性的母親被界定為緊密接觸者，需在郵輪房間內隔離。目前在千葉東醫院留醫的陳父接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，目前精神及身體狀況良好，院方指若發炎指數降至標準，兩次測試均呈陰性便可出院，估計最快一至兩星期才能離開。他指，醫院以護理為主，沒有藥物處方，而港府暫時沒有探望或電話聯絡他，但指六十多名確診者分布不同醫院，加上若不懂日語，要聯絡病人亦有困難，故對此感諒解。

陳父目前最大心願是仍滯留在船上的太太能早日回港，解釋指太太獨自在船上感無助，藥物也快耗盡，身體開始衰弱，由於長期困在密閉房間，每日只能接觸半小時陽光，在丈夫離開後甚感擔心，已兩日沒有進食及有嘔吐，希望政府盡快安排要坐輪椅的太太返港隔離。

而在港的兒子陳先生指，有船公司人員較港府更早及主動聯絡家屬，態度殷切及指會提供所需物資給其船上家人；反之入境處職員只能把其訴求傳達當地同事，期間有不少空窗期。

黃小姐的父母亦在船上，其父母已連續兩日收拾行李以為可以離開，船公司曾廣播通知所有港人旅客可以離開，但排隊一小時後才發現自己不在名單上，感到傷心難過，獲取資訊亦好被動。她稱父母剛收到確認證明書，希望今早可順利下船，並指今日是爸爸的生日，最希望是可以趕在夜晚12時前回到香港。

入境處今早通知郵輪上滯留港人，旅客病毒檢測工作將會完成，沒有確診或曾與確診旅客有緊密接觸的旅客將收到確認證明書並獲准離開郵輪；若打算乘搭港府包機返港，船公司會在上午約十時廣播通知離船，並有入境處職員在碼頭位置設置櫃枱為港人辦理手續，並安排乘坐旅遊巴前往羽田機場，乘搭下午六時起飛回港的包機