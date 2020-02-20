【鑽石公主號】港人包機延至明日　或以下兩個時間起飛

接載鑽石公主號港人回港的第二架包機，原訂今晚（20日）起飛，但現時要延遲至明日（21日）出發。在日本協助安排的保安局副局長區志光表示，原定於今晚11時45分的包機已取消，港人要在船上再過一個夜晚。 至於明日何時可以起飛，則要視乎日方安排，兩段時間起飛的機會最大。

今日有大型撤離行動 未能安排港人落船

入境處處長曾國衛表示，一直沒有放棄今晚的包機，但今日收到日方通知，今日下午至夜晚其他國家有大型撤離行動，因此非今次撤離行動國家的人士暫未能落船。

他指出，曾透過中國駐日大使館等方面，向日方爭取能否有一些時段讓港人下船，甚至在半夜才撤離也可以，但日方最終沒有安排。由於爭取過程需時，所以沒有提前通知乘客及傳媒今日的安排。

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可能在傍晚6時或凌晨1時多起飛

曾國衛表示，日方指出明日船上的檢測安排將全部完成，沒有確診的人士可以下船離開，即理論上無確診港人明日可以上岸回港。港府會盡量安排明日乘包機回港，可能在傍晚6時或半夜1時多，視乎日方安排何時下船。如果早上下船則傍晚6時起飛，如下午才能落船，則會像首班包機一樣凌晨1時多起飛。

至於為何未安排緊密接觸者回港，區志光表示因有一定傳染風險，因此無法安排在同一包機回港。他表示，希望之後會再作安排。

有緊密接觸者的家屬對於未能安排回港表示不滿，要求立即安排包機回港。

家屬發信 要求派包機接緊密接觸者回港

《香港01》收到緊密接觸者家屬致衞生署署長陳漢儀的信件，表示從鑽石公主號船公司的職員方面，知道只要乘客所屬地方的政府能安排包機，日本政府及船公司將樂意讓滯留者離船，當中包括非確診者、緊密接觸者以及已確診者，一如較早前美國的包機安排。

家屬表示，他們的母親以及其他30多位同樣是緊密接觸者的港人已經困在船上一段長時間，健康及精神狀況正急轉直下，令人感到痛心及無助，希望政府立刻安排包機接載緊密接觸者回港。