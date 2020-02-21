【武漢肺炎】消息︰衞生署尋求警方啟動超級電腦　追蹤社區傳播鏈

新型冠狀病毒疫情蔓延至今，本港至今累計已有68宗確診病例。消息指，衞生署今早（21日）與警方商討研究啟動「超級電腦」，即「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS）。該系統於2003年沙士時成功協助衞生署追尋傳播源頭，於2016年更新為第三代，引進「傳染病感染追蹤」功能。 《香港01》正向警方查詢。

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受感染路線未明個案增

武漢肺炎襲港近月，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生於周三（19日）的記者會上曾表示，如本港個案增多及患者關係「錯綜複雜得好緊要」會要求警方協助。據了解，衞生署認為現時社會感染個案增多，涵蓋不同職業及居住地區，受感染路線未明，決定向警方提出啟動「超級電腦」的要求，現時雙方正商議啟用的相關安排。

「超級電腦」原用於刑事調查

據資料，警方「超級電腦」是由刑事部刑事支援科掌管，由上世紀90年代從英國引入香港，主要用於刑事調查，於2003年首利用作為追蹤傳染病用途，根據輸入的姓名和住址等資料，經過運算和分析，得出沙士患者關係網絡圖，成功協助衞生署追尋沙士傳播源頭。

據當年政府資料，啟用「超級電腦」後，結合衞生署的個案接觸資訊系統，及醫院管理局的嚴重急性呼吸系統綜合症（又稱沙士）網上電子資料庫，在疫症高峰期間，追查到2.6萬個與疑似及確診病患者有接觸人士。

警方於2016年推出第三代「超級電腦」，引進圖像分析及「傳染病感染追蹤」功能。系統引入了自動收集數據裝置，具無線射頻識別及生物鑑別技術。

過去一個月，衞生署因應疫情與醫管局合作在傳染病資訊系統(CDIS)的緊急平台上建立名為「eNID」的電子通報系統，並於1月6日正式啟動，可即時獲得公立醫院病人的臨床及化驗資料，以實時監測呈報的懷疑個案。