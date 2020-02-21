【武漢肺炎】海通證券高層鄧晞出院　全部危殆患者好轉　　

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎未平，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，本港今日（21日）沒有新增確診個案，反而新增一人病癒出院。最新出院的病人是第11宗個案，即海通證券投資部董事總經理鄧晞。她的父母同是武漢肺炎患者，二人發病期間曾走遍本港多間酒店，包括W酒店、四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店，並拒絕詳細透露在港行程，備受指責。 劉家獻又說，昨日情況危殆的4宗個案情況好轉，本港今日已沒有危殆患者。

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劉家獻稱，今日新增一宗個案康復出院，累計已有6人出院。最新一名出院的患者是第11宗個案，她是37歲女子，由伊利沙伯醫院轉介至瑪嘉烈醫院傳染病中心。劉表示，該病人一直情況穩定，沒有發燒；她最初有乾咳，曾服用咳藥水。由於她的肺部X光片正常，未曾服用抗病毒藥物。院方安排她在兩星期後覆診，接受X光及肺功能檢查。

翻查資料，第11宗患者為海通證券投資部董事總經理鄧晞，於1月30日確診。她的父母同是武漢肺炎患者，上月從武漢來港，並於同月29日確診，二人發病期間走遍本港多間酒店，包括W酒店、四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店。其父母更不合作，拒絕詳細透露在港行程，備受指責。鄧晞後來於網上公開道歉，表示不應疏忽公眾責任，對此很自責。

劉家獻說，今日已沒有病人情況危殆。（資料圖片）

一病人危殆轉穩定

劉家獻又說，今日已沒有患者情況危殆。昨日危殆的4人病情好轉，第7宗、第26宗及第38宗個案情況轉為嚴重；第24宗個案情況則轉為穩定。現時共有6名病人情況嚴重，其餘55名正留院的病人均情況穩定。