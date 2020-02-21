【武漢肺炎】消息：香港仔女警、歡送會一男警　對病毒呈陰性反應

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，昨日（20日）首度有警員確診，引來全城關注。該患者48歲，駐守北角警署，近期被調往東區第二梯隊防暴隊。他在在本周二（18日）晚上到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同胞榮休飯局，同場有另外59名警員，當中4人出現病徵。消息透露，其中於東區醫院留醫的男警初步對新型冠狀病毒呈陰性反應。 另外，警隊內部今日流傳一名駐守香港仔分區的女警感染武漢肺炎，據悉，她亦對新型冠狀病毒呈陰性反應。

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同場59名警務人員列密切接觸者

衞生防護中心公布，確診警員在本周二晚上到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同胞榮休飯局，逗留約4.5小時。當晚出席飯聚的另外59名警務人員，被界定為密切接觸者，須送往各檢疫中心接受隔離檢疫。衞生防護中心今日表示，其中4名警員出現不同病徵，包括流鼻水及肚瀉等，分別送往瑪麗醫院、東區醫院和聯合醫院。據了解，於東區醫院留醫的男警初步對新型冠狀病毒呈陰性反應。

讓59人中，有36人於昨晚（20日）在香港仔分區執勤，另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。

另外，警隊內部今日流傳一名駐守香港仔分區、沒有出席飯局的的巡邏女警疑感染肺炎，據了解，該女警同樣對新型冠狀病毒呈陰性反應，只有一般傷風病徵。

確診警員主要在北角及柴灣巡邏

首名確診武漢肺炎的警務人員，住在油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍。衞生防護中心指，病人有長期病患，自本周二起出現發燒和咳嗽，周三到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，被安排入住基督教聯合醫院接受隔離治療。病人現時情況穩定。警方表示，該警員原駐守北角警署，近期被調往防暴隊，現時負責東區警區防暴隊工作。最近主要在北角及柴灣附近巡邏，包括在柴灣已婚警員宿舍駐防。