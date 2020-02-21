【武漢肺炎】59警與確診警赴同袍聚會需隔離　4人出現徵狀等檢測

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，昨日新增3宗確診個案及1宗疑似個案，其中48歲、居油塘油美苑的北角警署軍裝警員感染惹高度關注，他本周二（18日）因發燒到訪中醫診所，晚上再到西環明星海鮮燒鵝專門店出席同胞榮休飯局，當晚出席飯聚的另外59名警務人員，被界定為密切接觸者，須送往各檢疫中心接受隔離檢疫。衞生防護中心今日表示，其中4人出現不同病徵，分別送往瑪麗醫院、東區醫院和聯合醫院，正等待檢測結果。

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張竹君表示，該名確診警員並無從事與疫情相關的工作，病發後亦無上班；惟患者曾經由家中出發，乘的士到診所，衞生署稍後會聯絡的士司機。張竹君指，患者在本周五（18日）下午5時多曾到中醫診所求醫，之後再參與同袍的退休晚宴。另外，該名警員報稱過去曾到訪油塘大本型商場「一粥麵」，惟未能清楚記得確實光顧日期，衞生署稍後會根據其八達通追蹤到訪記錄。

至於飯聚當晚共有59名接觸者，由於晚宴時間長達4.5小時，由下午5時30分至晚上10時，同時牽涉較多人，當中參與者曾起身交談、並進行其他活動， 全部5圍的參與者都是密切接觸者，故59位參與者均需要送去檢疫。惟現時需視乎檢疫中心的位置空缺，再安排該59人送往不同的檢疫中心，未必所有人去同一個檢疫中心。

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4人出現流鼻水、肚瀉等病徵

張竹君補充指，出席飯聚的人士中出現不同程度的病況，包括有4人分別出現流鼻水、肚瀉等病徵，2人送往瑪麗醫院、1人送往東區尤德夫人那打素醫院，以及1人送往觀塘聯合醫院。

確診警員妻子和岳母昨均有病徵，張竹君表示，警員的岳母及妻子初部無外遊紀錄，檢測初步呈陰性。惟她重申，任何特別面對人群工作的人士，如患病就不應上班，全港市民近日亦應減少人群聚集及大型飯局。

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張竹君表示，今日確定正式請求警方協助，會出動俗稱超級電腦的「重大事件調查及災難支援工作系統」，協助追查疫情及患者的關係。對於為何系統至今才啟用，張竹君回應指過去曾與警方討論何時才能使用系統，續言需要取得較多資料才能輸入系統，之後方可展示出關係；系統預料可從無明顯關連的人士中，找出其關連。由於早前的個案都是較容易看到病源，惟現時本地個案增加，她認為現時尋求警方協助對疫情追綜會較好。