【武漢肺炎】紀律部隊義工800人　上門助家居檢疫者買飯、戴手環

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港自本月8日起，要求由內地抵港或抵港前14日內到過內地的人，接受14日強制檢疫，截至昨日周一（17日）共有10,395人需要接受強制檢疫，其中8,749人選擇家居檢疫。 紀律部隊義工服務隊近日（21日）招募義工，不僅為協助前線檢疫人員在關口及上門為檢疫人士提供檢疫運作解說，更為未能離家的檢疫人士買飯。紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝透露，義工隊近日就曾就300個案解釋檢疫做法，直言「希望疫情快啲過，社會需要都一定會幫忙」。

▼紀律部隊義工隊近日探訪情況▼

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紀律部隊義工隊近日自發招募超過800名義工，參與支援抗疫工作，包括派義工到仍然開放的3個關口，港珠澳大橋、深圳灣口岸和機場協助後勤檢疫，例如向需要接受強制家居檢疫的入境人士，講解14日家居檢疫流程，並說明和示範使用手提電話中的社交應用程式，分享實時地點，或為檢疫人士戴上電子手環，方便衛生署人員之後監察他們在檢疫期內有否留在居所。

除此以外，義工隊繼早前幫助政府，到駿洋邨搬運及組裝有關單位的家俬外，近日亦上門為逾300個正進行強制家居檢疫的家庭，進行檢疫解說。麥錦輝透露，不少檢疫人士為長者，部分更為獨居人士，並非人人都明暸如何使用分享實時地點的功能，他指為數不少的長者更沒有智能手機，需要義工親自為其戴上電子手環。

麥錦輝坦言有信心協助前線檢疫工作，直言「希望疫情快啲過，社會需要都一定會幫忙」，以減輕醫護和衛生署職員的壓力。（資料圖片）

麥錦輝憶述近日探訪一名居住於屋邨的伯伯，其家中雜物堆滿全屋，義工難以講解及協助他戴上電子手環，由於擔心其家中的衛生狀況和伯伯安全，義工隊其後通知衛生署，預料伯伯將送往隔離營，由專人協助監察其健康狀況，減低病發後缺乏治療的機會。麥錦輝又指，今日曾有正進行家居檢疫的獨居婆婆，因不得離家的規定，而足不出門，家中糧食耗盡，最終由義工隊幫助購買所需食物。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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在非常時期，社區人心惶惶，麥錦輝指紀律部隊義工隊在此時更能發揮其技能，他指義工隊與其他義工有別，正因成員為紀律部隊，曾接受各種危險訓練，在接受過衛生署講解、穿戴足夠防護裝備如口罩、眼罩、手套和面罩的情況下，麥錦輝坦言有信心協助前線檢疫工作，直言「希望疫情快啲過，社會需要都一定會幫忙」，以減輕醫護和衛生署職員的壓力。