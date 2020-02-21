【武漢肺炎】駿洋邨租戶退租劏房「撻Q」　陳帆怒駁無提入伙日期

立法會財務委員會今天（21日）舉行十小時會議，審議300億元防疫抗疫基金撥款項目，其中撥款向駿洋邨和暉明邨的準租戶發放每戶六千元準貼。沙田駿洋邨準租戶原擬於2020年第一季入伙，有部分居民為入伙而為子女轉校、轉換工作地點及停租原定居所。 民主黨立法會議員林卓廷批評，六千元津貼對未能入伙的駿洋邨住戶「微如塵埃」，不少住戶有合理期望，希望於農曆新年後能夠入伙，他要求政府增加津貼。林卓廷的言論令運輸及房屋局局長陳帆罕有地「發火」，他指房委會向駿洋邨準住戶發出入伙通知書時，通知書並無列明入伙日期，以白紙黑字為準，並斥林卓廷道聽途說。

民主黨立法會議員林卓廷批評，6千元津貼對未能入伙的駿洋邨住戶微如塵埃，不少住戶有合理期望，希望於農曆新年後能夠入伙，要求政府增加津貼。（羅君豪攝）

政府把駿洋邨用作隔離的「檢疫中心」，令該邨需要延遲入伙，約有4千名已接受預先編配駿洋邨單位的合資格公屋申請者會受影響，粉嶺暉明邨則因被破壞而未能準時入伙，政府透過基金向該兩個屋邨已接受預先編配住宅單位的每名準租戶，每戶發放6千元特惠津貼金，以助他們應付因延遲入伙而面對的問題和不便。

對於陳帆指出6千元準貼只是「心意」，林卓廷批評這點「心意」細如微塵，他指劏房月租「閒閒地」最「肉酸」需5至6千元，較佳的劏房則至少需7至8千元月租。林卓廷稱，居民本身預計新年後可取得鎖匙入伙，有部分人為此安排子女轉校、轉換工作地點，甚至停租原定居所。林卓廷估計入伙時間至少需延遲半年至一年，他促政府增加準貼金額，協助未能準時入伙的居民。

朱凱廸倡空置政府宿舍安置準租戶

陳帆回應時指，指房委會向駿洋邨準住戶發出入伙通知書時，通知書並無列明入伙日期，以白紙黑字為準，為此立此存證，並斥林卓廷道聽途說。

議會陣線朱凱廸同時關注駿洋邨準租戶的安置問題，認為有很多空置政府宿舍，建議政府把這些設施作用安置準租戶之用。陳帆回應時表示，房委會已向準租戶發信，讓租戶選擇繼續輪候駿洋邨，抑或申請輪候其他公屋，若有準租戶短時間內無家可歸，房委會可作「人性化處理」，包括為他們安排中轉居住。